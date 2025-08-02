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台南安定累積雨量271.5毫米全國之冠 多地1級淹水警戒
今天西南風再增強，中央氣象署持續發布豪雨特報，其中的台南累積雨量驚人，台南市長黃偉哲一早宣布台南市今天停班停課。根據氣象署觀測資料，今天累積雨量有5地超過200毫米，都在台南市，以台南市安定的271.5毫米最多，其次是台南市永康217.0毫米、台南市安南213.0毫米、南市國一N315K測站205.5毫米。
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，持續關心台南，目前3小時雨量已經超過230毫米，而3小時內大於200毫米就是大豪雨，目前雨量還在快速累積當中，多地已達一級淹水警戒標準。
水利署發布淹水警戒，一級：嘉義縣布袋鎮，台南市七股區、仁德區、佳里區、北區、北門區、善化區、學甲區、安南區、安定區、山上區、新化區、新市區、東區、歸仁區、永康區、西港區、麻豆區。二級：嘉義縣義竹鄉，台南市中西區、南區、安平區、將軍區。
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