快改道！ 台南路面積水影響 國1北上仁德交流道出入口匝道封閉

高速公路局表示，因台南市高速一街路面積水影響，封閉國道1號北上仁德交流道入口匝道及北上仁德交流道A出口匝道（裕農路出口匝道），建議原本預計會行經封閉路段的駕駛人，要提早規畫好替代道路，改道行駛。

根據警廣即時路況，今天清晨5時32分，國1南下303公里處在麻豆出口，有1輛自小客車不明原因自撞分隔島，後方小客車追撞，該起事故一度占用內線和外線車道，事故已於上午6時55分排除。

西南風再度增強，天氣相當不穩定，易出現短延時強降雨，中央氣象署表示，今天苗栗以南地區有陣雨或雷雨，新竹以北、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生，尤其嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署持續發布豪雨特報，並針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時15分。

水利署發布淹水警戒，一級：台南市七股區、中西區、仁德區、佳里區、北區、南區、善化區、安南區、安定區、安平區、將軍區、新化區、新市區、東區、歸仁區、永康區、西港區、麻豆區，二級：台南市山上區。