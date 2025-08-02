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公車為何總是猛起步、急煞？業界秘密曝光了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市各業者的電動公車愈來愈多，平均已近3成，首都客運甚至有4成；右邊為傳統油車。記者曾原信／攝影
北市各業者的電動公車愈來愈多，平均已近3成，首都客運甚至有4成；右邊為傳統油車。記者曾原信／攝影

北市公車頻傳駕駛猛踩油門起步，結果乘客還沒站好就摔倒，議員發現平均每天至少1件急煞停投訴。業界分析，電動公車愈來愈多，起步、扭力都油車更靈敏，駕駛、乘客的平均年齡都雙雙提高中，也是可能造成乘客摔傷的原因。

台北市公車聯管委員會執行長李建文表示，北市各業者的電動公車愈來愈多，平均已近3成，首都客運甚至有4成；由於電動公車是馬達帶動，起步、扭力都比傳統柴油公車更靈敏，若駕駛長的操作沒改變，便會讓乘客感到不適、甚至產生風險。另外，駕駛長、乘客的平均年齡都雙雙提高中，也是可能造成車上乘客摔傷的原因。

李建文直言，公車學院已舉辦2場實車體驗營，重點在於猛起步、急煞車、任意變換車道對乘客的影響；昨天是第2場，上課的駕駛長認為是換位思考，確實感受到駕駛長不當操作情況下，乘客搭乘的不適或可能的危險。

他說，部分駕駛長的駕駛技術還不成熟，有必要再教育。公車學院未來會做大數據分析，持續加強這部分，也會借助ADAS系統（先進駕駛輔助系統），以AI技術矯正駕駛長的行車習慣，車輛部分則是調整校正設備的靈敏度，減少急煞停的狀況發生。

李建文表示，也有駕駛長感到委屈，明明正常行駛，乘客跌倒也要算到駕駛的頭上。所以呼籲乘客，公車路況多變，搭乘公車請緊握扶手，尤其請站立者不要滑手機，大家一起來提升乘車的安全。

公車 電動 北市

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