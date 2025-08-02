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台南安定累積雨量204毫米 粉專：還在快速累積 慎防淹水災情
西南風增強，南部持續大雷雨，根據中央氣象署的資料，台南市安定今天累積雨量已204.0毫米，其次是台南市西港185.5毫米。
氣象署針對雲林縣、嘉義縣、台東縣、屏東縣、台南市、高雄市、嘉義市發布大雷雨即時訊息，氣象署表示，持續時間至上午8時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，凌晨至上午海陸風輻合更明顯，對流系統將沿海岸邊界發展與增強，中南部平地就會出現強降雨。目前台南部份地區累積雨量已破200毫米，而且還在快速累積，要慎防淹水災情。
水利署發布淹水警戒，低窪地區及道路特別注意防範積淹水。一級：台南市七股區、中西區、仁德區、佳里區、北區、南區、善化區、安南區、安定區、安平區、將軍區、新市區、東區、歸仁區、永康區、西港區、麻豆區，二級：台南市官田區、山上區、新化區。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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