南部山區雨量上看千毫米紫到發黑 粉專曝原因：西南氣流+中央山脈攔截

台南雷雨交加，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，七股時雨量達99毫米。過去3天西南氣流加上中央山脈攔截，高雄小關山累積雨量達1424毫米，整個嘉義、台南、高雄、屏東的山區非常驚人。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至下周一西南風再度增強，南部山區總雨量上看1000毫米，南部平地則是400至800毫米，已經連續下很多天很大量的雨，土壤含水量相當高、趨近飽和，務必小心災害發生。

根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」的3天累積雨量圖，可見中南部山區大範圍「紫到發黑」。網友表示，「第一次看到黑灰色」、「下成這樣真的很可怕」、「然而還沒結束」、「中央山脈雙面刃」、「顏色都要被用完了，好驚人」、「也太恐怖」。

南部民眾紛紛回報降雨現況，「安南區：閃電+打雷+暴雨」、「運河臨安路旁的街道已經變成水道了，而且已經淹進家中騎樓了」、「南區也是雷雨閃電加大雨」、「謝謝雷公喊我起床」、「永康這邊很激烈」、「高雄也下超大豪雨，早上被吵醒」、「善化也是很嗨」、「屏東也是」、「永康從4點40分開始打雷+閃電+大雨吵得無法睡覺，到6點還在打，真可怕」。