台南雨彈升級大豪雨 專家曝降雨趨勢、最快下周一西南風減弱

周末受到低壓帶引進強西南風影響，水氣較多。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，台中以南有陣雨或雷雨發生，並偶有較大雨勢或短延時強降雨機會，有接近或達大雨等級降雨。南投以南局部可達豪雨等級。苗栗以北、東半部午後亦有短暫雨或雷雨，降雨量在接近或大雨等級以下。

至於北部，天氣風險公司表示，受到西南風沉降作用影響，局部單點有36度以上高溫機會。

中央氣象署發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，影響時間至晚上。屏東縣山區已有超大豪雨發生，今天台南市地區、高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣地區、高雄市地區、屏東縣地區及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，中部、台東地區有局部大雨發生的機率。

氣象署說，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。大豪雨：台南市、高雄市山區、屏東縣山區。豪雨：南投縣山區、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台東縣。

天氣風險公司說，下周一西南風減弱，南部降雨可稍趨緩，不過台中以南地區仍有達大雨等級降雨，並有偶較大雨勢機會，其餘地區降雨稍往山區集中。下周二起太平洋高壓增強西伸，環境同為西南風，各地天氣逐漸轉穩定，南部仍有短暫雨，不過降雨減少，且雨區較集中於山區，中部以北及東半部有陽光露臉機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。