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西南季風伴隨大量致災雨 吳德榮：中南部連日多雨再3天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至下周一受季風低壓環流南側的西南季風影響，迎風面中南部為連日多雨的型態。本報資料照片
今天至下周一受季風低壓環流南側的西南季風影響，迎風面中南部為連日多雨的型態。本報資料照片

西南風增強，中南部持續豪大雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周一受季風低壓環流南側的西南季風影響，迎風面中南部為連日多雨的型態；大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨大量致災雨，其中並有小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，午後影響的範圍擴大。

山區應防範坍方、落石、土石流，低窪地區防淹水；吳德榮說，背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時、天氣悶熱。北部25至36度、中部25至33度、南部24至31度、東部23至34度。

中南部天氣何時才好轉？吳德榮表示，下周二西南季風減弱、北移，連日大量降雨的型態改變，但大氣不穩定，仍有局部較大雨勢，中南部需留意其對災情的影響。下周三至下周六太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱的盛夏，山區午後偶有局部短暫降雨；全台最高氣溫將升至38度以上，要注意防曬、防中暑。

至於颱風動態，吳德榮表示，中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱柯羅莎在日本本州東南方近海，將向東北大迴轉。 另一熱帶低壓在日本南方海面，今天將發展為輕颱白鹿，受西南季風導引，大致亦向東北方向遠離，對台皆無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式下周三8時500百帕模擬圖（左圖，取自tropical tidbits）顯示，太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱。氣象署颱風暴風圈侵襲機率圖（右圖）顯示，輕颱柯羅莎在日本本州東南方近海、將向東北大迴轉。 另一熱帶低壓在日本南方海面，今將發展為輕颱白鹿，受西南季風導引，大致亦向東北方向遠離。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式下周三8時500百帕模擬圖（左圖，取自tropical tidbits）顯示，太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱。氣象署颱風暴風圈侵襲機率圖（右圖）顯示，輕颱柯羅莎在日本本州東南方近海、將向東北大迴轉。 另一熱帶低壓在日本南方海面，今將發展為輕颱白鹿，受西南季風導引，大致亦向東北方向遠離。圖／取自「洩天機教室」專欄

日本 吳德榮

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