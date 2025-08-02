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國家級警報響！雷雨胞接近 大雷雨轟炸台南多處淹水警戒
西南風增強，中南部注意強對流，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，台南南側、高雄市區、屏東有雷雨胞接近，未來幾個小時慎防劇烈雨勢。
中央氣象署發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，中部、台東地區有局部大雨發生的機率。超大豪雨地區：屏東縣。大豪雨地區：高雄市。
中央氣象署發布台南市大雷雨即時訊息，已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS），持續時間至上午6時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：台南市仁德區、歸仁區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區。
水利署發布淹水警戒，特別注意防範積淹水。一級：台南市七股區、中西區、仁德區、佳里區、北區、南區、安南區、安定區、安平區、新化區、新市區、東區、歸仁區、永康區、西港區、關廟區，二級：台南市善化區、麻豆區，高雄市湖內區。
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