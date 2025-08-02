西南風今再增強 屏東超大豪雨、高雄大豪雨 下周三放晴

西南風再度增強，天氣相當不穩定，易出現短延時強降雨，中央氣象署表示，今天苗栗以南地區有陣雨或雷雨，新竹以北、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生，尤其嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今天中南部及花東高溫約29至31度，其他地區約33至35度。澎湖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫27至30度；金門多雲時陰，氣溫28至32度；馬祖多雲短暫陣雨，氣溫28至32度。

中央氣象署發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，中部、台東地區有局部大雨發生的機率。超大豪雨地區：屏東縣。大豪雨地區：高雄市。

明天、下周一西南風偏強，易有短延時強降雨；明天苗栗以南地區有陣雨或雷雨，新竹以北、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生，尤其嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周一西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二西南風逐漸減弱，水氣仍多，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五各地大多為多雲到晴；下周三僅中南部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；下周四、下周五午後各地山區有局部短暫雷陣雨。下周六至11日各地大多為多雲到晴、悶熱，注意午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。