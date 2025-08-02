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健康永續行動家／黃瑞仁辦綠地美化競賽 要讓輔大醫院環境永續

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
輔大醫院院長黃瑞仁。 記者侯永全／攝影
輔大醫院院長黃瑞仁。 記者侯永全／攝影

「將輔大醫院打造為綠色醫院，達到環境永續目標。」院長黃瑞仁說，這是上任以來持續追求的目標，為了營造院區景觀，與輔大景觀學系合作，舉辦醫院綠地美化競賽，鼓勵校內師生提案，預計明年即可正式動工。

黃瑞仁曾任台大雲林分院院長，與台大溪頭實驗林關係密切，在專人規畫下展開院區植栽計畫，台大農學院曾捐贈數百棵杜鵑花苗，可惜幼苗水土不服，無法如願打造成杜鵑花城。

兩年前至輔大醫院服務，黃瑞仁仍積極綠化院區，大學跟醫院緊密合作，展現出絕佳的優勢。

輔仁大學為綜合性大學，景觀學系歷史悠久，校友表現傑出，學校醫院合辦綠地美化競賽，鼓勵提案，活化及運用院區空地，打造美麗大學城及醫療重鎮。黃瑞仁說，這項競賽另一重要意義為結合學校跟醫院力量，致力於永續發展。

為求慎重及公正，委請輔大醫院副院長龔家騏組成遴選委員會，傾聽各參賽團隊的報告。黃瑞仁說，參賽學生相當專業，在規畫植栽樹種及花卉時，考慮氣候、風向、日照及樹木生長速度、樹葉顏色、落葉狀況等。另有團隊規畫夜間設計主題，配合燈光造景，打造溫馨氛圍的病人休憩區。

這項競賽仍在進行中，各參賽隊伍先通過學校教授及業內專家等審核，景觀學系教授整理前三名參賽作品，再各取其精華，整合成一個完整作品，預計年底前向醫院提案，明年正式動工。

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