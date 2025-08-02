健康永續行動家／黃瑞仁克服護理師荒 解除輔大醫院急診關門危機

全國各大醫院爆護理師荒，輔大醫院也不例外，目前兩成五病床關床。院長黃瑞仁透露，該院去年五、六月急診因護理師人力不足險開天窗，所幸在他親自協調，尋求支援下，化險為夷，度過執醫以來最大的考驗。

黃瑞仁說，輔大醫院共有四九九床，但受限護理師人力，現階段最多只能開出三五○床，約七成五。如何引進護理人才、培育、留住人才，是他上任兩年來的重大挑戰。

黃瑞仁於二○二三年八月一日上任，隔天輔大醫院通過重度級急救責任醫院緊急醫療能力評定，二○二四年一月正式成為重度級急救責任醫院，有能力提供急診醫療、急性腦中風、急性心肌梗塞、嚴重外傷、高危險妊娠、新生兒照護及加護病房等急重症病人，全年無休的醫療照護。

豈料晉升為重度級急救責任醫院才半年多，輔大醫院急診竟險些關門，黃瑞仁表示，當時急診護理師嚴重不足，原本編制卅七人，那時只剩十四人，而一個急診班別至少需要七名護理師，根本無法排班，著實讓人嚇出一身冷汗。

開會緊急研商時，急診部護理長壓力很大，黃瑞仁說，當時急診環境惡劣，如果再有一位急診護理師離職，輔大急診就要關門，這對醫院而言是何等大的危機，所幸在他親自溝通協調下，各單位支援配合，度過難關。

為解決急診護理師短缺，黃瑞仁走訪各病房區，請求調度人手、支援急診。為增加誘因，擬定十項作為，首先，調整護理幹部職務，加強新人關懷，並擬定「超負荷」獎金，增加急診護理人員薪資待遇。

急診部護理人員滿編為卅七人，若小於廿五人，每月額外發放四十萬元獎金；若在廿五至卅人之間，獎金卅萬元，平均每人每月多一萬元。如果員額滿編就不再發放「超負荷」獎金。經一年努力，急診人力逐漸恢復，目前已有廿九人。