健康永續行動家／輔大院長黃瑞仁 具體實踐有愛心、有靈魂的醫院

未來目標 充滿人文的醫學中心

站在院長室的玻璃窗前，眺望鄰近的新莊市景及遠方板橋市區、五股泰山青綠山區，輔大醫院院長黃瑞仁指著造價一億兩千萬元、連接校區及醫院的天橋，及去年才通車的領航路，解說著醫院地理位置及具備的優勢，儘管還是新醫院，但早已規畫未來藍圖。

黃瑞仁強調，輔大醫院為天主教大學附設醫院，目前為區域醫院，未來目標就是成為具有人文精神的頂尖醫學中心，在所謂「胡椒鹽」（服務、教學、研究）等領域上盡善盡美，提供最高品質的醫療服務，醫學教學、臨床研究也要做到第一。

黃瑞仁表示，在他念醫學系的年代，全台灣僅有台大、陽明等七所大學設有醫學系，隨後多了成大、長庚與義守大學醫學系，另三所與宗教精神有連結的醫學系陸續成立，其中包括輔仁大學醫學系，目前共有十三個大學六年制醫學系。

至於區域醫院、醫學中心，近二、三十年變化更大，全國已有廿三家醫學中心、八十多家區域醫院。如何在眾多醫學中心、大型區域醫院中脫穎而出？黃瑞仁信心十足。

主管帶頭 務必做到視病猶親

黃瑞仁表示，輔大一一三學年度大學生、研究生人數超過兩萬七千人，人數僅次於台灣大學，且醫院與校區就在同一個區塊，透過天橋連結在一起，這在台灣醫療體系、教育體系是獨一無二、絕無僅有。

輔大醫院一般急性病床四九九床，加上特殊病床共六九五床，黃瑞仁說，這是最具效率的床位數量。擔任輔大院長以來，致力營造「以人為本、高品質」的醫療場域。

單國璽樞機主教生前一再勉勵、期望輔大醫院成為一所有愛心、有靈魂的醫院。黃瑞仁上任後，致力實踐樞機主教的期許，總想著如何把這些抽象的形容詞具體落實在輔大醫院，影響所有院內同仁，朝這個目標邁進。

黃瑞仁說，愛是宗教信仰的核心精神，而靈魂就是院內所有夥伴展現的人文特質。為此，輔大醫院持續開辦「靈性關懷」帶狀課程，盡量減少宗教色彩，希望讓上課的學員深思自己與生命、大自然天地之間的關係，進而成為種子教師，傳散愛心與人文關懷。

想成為一家愛心滿滿的醫院，應從日常醫療行為做起，黃瑞仁要求主管以身作則，在提供專業醫療服務的過程中，做到視病猶親，身為大家長的他起而力行，希望讓院內員工、病人及家屬們均能感受到溫度，主動關心周遭每個人，另極力宣導「反職場霸凌」，絕不讓職場霸凌出現在輔大醫院，唯一原則就是零容忍。

正直誠信 不為賺錢推自費

輔大醫院嚴格規範性別平等議題，絕對尊重每一個人，主管與同事、醫師與病人間絕對不能出現性騷擾。醫師對於病人的處置必須符合醫學倫理，講究「正直誠信」，不為了追求盈餘而猛推自費項目。

黃瑞仁（中）在二○二二年獲醫療奉獻獎。本報資料照片

黃瑞仁強調，在採購及引進醫療儀器，始終抱著開放心態，不排除任何可能性，只要有助病人改善病情，輔大醫院當然願意提供選項，但前提是具備實證醫學資料，提出足夠的臨床數據及證據，分析對於病人帶來哪些好處，「只要能夠說服我，醫院當然會引進新藥、醫療新技術。」

「靈性關懷是輔大醫院一大特色，關懷弱勢為天主教重要的基本精神。」黃瑞仁說，身為教會醫院，符合健保給付相關規範為最低標準，不以追求營利為首要目標，希望所有到輔大醫院就醫的病人均獲得最好的醫療服務，且經濟負擔降至最低。