聽新聞
0:00 / 0:00

健康永續行動家／輔大院長黃瑞仁 具體實踐有愛心、有靈魂的醫院

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
黃瑞仁院長帶領輔大醫院，不僅要成為頂尖的醫學中心，也要成為一家愛心滿滿的醫院。記者侯永全／攝影
黃瑞仁院長帶領輔大醫院，不僅要成為頂尖的醫學中心，也要成為一家愛心滿滿的醫院。記者侯永全／攝影

未來目標 充滿人文的醫學中心

站在院長室的玻璃窗前，眺望鄰近的新莊市景及遠方板橋市區、五股泰山青綠山區，輔大醫院院長黃瑞仁指著造價一億兩千萬元、連接校區及醫院的天橋，及去年才通車的領航路，解說著醫院地理位置及具備的優勢，儘管還是新醫院，但早已規畫未來藍圖。

黃瑞仁強調，輔大醫院為天主教大學附設醫院，目前為區域醫院，未來目標就是成為具有人文精神的頂尖醫學中心，在所謂「胡椒鹽」（服務、教學、研究）等領域上盡善盡美，提供最高品質的醫療服務，醫學教學、臨床研究也要做到第一。

黃瑞仁表示，在他念醫學系的年代，全台灣僅有台大、陽明等七所大學設有醫學系，隨後多了成大、長庚與義守大學醫學系，另三所與宗教精神有連結的醫學系陸續成立，其中包括輔仁大學醫學系，目前共有十三個大學六年制醫學系。

至於區域醫院、醫學中心，近二、三十年變化更大，全國已有廿三家醫學中心、八十多家區域醫院。如何在眾多醫學中心、大型區域醫院中脫穎而出？黃瑞仁信心十足。

主管帶頭 務必做到視病猶親

黃瑞仁表示，輔大一一三學年度大學生、研究生人數超過兩萬七千人，人數僅次於台灣大學，且醫院與校區就在同一個區塊，透過天橋連結在一起，這在台灣醫療體系、教育體系是獨一無二、絕無僅有。

輔大醫院一般急性病床四九九床，加上特殊病床共六九五床，黃瑞仁說，這是最具效率的床位數量。擔任輔大院長以來，致力營造「以人為本、高品質」的醫療場域。

單國璽樞機主教生前一再勉勵、期望輔大醫院成為一所有愛心、有靈魂的醫院。黃瑞仁上任後，致力實踐樞機主教的期許，總想著如何把這些抽象的形容詞具體落實在輔大醫院，影響所有院內同仁，朝這個目標邁進。

黃瑞仁說，愛是宗教信仰的核心精神，而靈魂就是院內所有夥伴展現的人文特質。為此，輔大醫院持續開辦「靈性關懷」帶狀課程，盡量減少宗教色彩，希望讓上課的學員深思自己與生命、大自然天地之間的關係，進而成為種子教師，傳散愛心與人文關懷。

想成為一家愛心滿滿的醫院，應從日常醫療行為做起，黃瑞仁要求主管以身作則，在提供專業醫療服務的過程中，做到視病猶親，身為大家長的他起而力行，希望讓院內員工、病人及家屬們均能感受到溫度，主動關心周遭每個人，另極力宣導「反職場霸凌」，絕不讓職場霸凌出現在輔大醫院，唯一原則就是零容忍。

正直誠信 不為賺錢推自費

輔大醫院嚴格規範性別平等議題，絕對尊重每一個人，主管與同事、醫師與病人間絕對不能出現性騷擾。醫師對於病人的處置必須符合醫學倫理，講究「正直誠信」，不為了追求盈餘而猛推自費項目。

黃瑞仁（中）在二○二二年獲醫療奉獻獎。本報資料照片
黃瑞仁（中）在二○二二年獲醫療奉獻獎。本報資料照片

黃瑞仁強調，在採購及引進醫療儀器，始終抱著開放心態，不排除任何可能性，只要有助病人改善病情，輔大醫院當然願意提供選項，但前提是具備實證醫學資料，提出足夠的臨床數據及證據，分析對於病人帶來哪些好處，「只要能夠說服我，醫院當然會引進新藥、醫療新技術。」

「靈性關懷是輔大醫院一大特色，關懷弱勢為天主教重要的基本精神。」黃瑞仁說，身為教會醫院，符合健保給付相關規範為最低標準，不以追求營利為首要目標，希望所有到輔大醫院就醫的病人均獲得最好的醫療服務，且經濟負擔降至最低。

愛心 醫師 健保 靈魂 輔大醫院 輔仁大學

延伸閱讀

關懷弱勢 營利非首要目標 黃瑞仁打造有愛心有靈魂的醫院

她苦惱大學該選牙醫系或醫學系？ 過來人給答案：這一行職業傷害多

獨／衛福部台南幫再加1 傳成大小兒醫沈靜芬8月上任國健署長

醫療體系人力荒！過來人揭原因點名「4科系以外都低薪」 同行淚讚

相關新聞

國際客、國旅人數回升 消費數據卻不好看

交通部觀光署昨公布去年國內外旅客旅遊調查，其中國旅破二點二億旅次，來台國際旅客逾七八五萬人次，都較前年來得高，然而實際旅...

「島嶼源流」系列展演原住民族日開跑 邵族杵音歌謠演出揭幕

今天是原住民族日，文化部文化資產局主辦的「島嶼源流─113年原住民族日文化講座暨展演系列活動」今在台中登場，由邵族女祭司...

驚！上網學洗包皮…台中12歲少年龜頭血腫 忍3天就醫險壞死

台中一名12歲少年疑包皮清潔不當反覆感染，趁暑假在家上網自學清潔包皮，沒想到因包皮口較小，往上推卡在龜頭處就回不來了，龜...

新竹台大分院新院長交接 洪冠予：深化醫療品質

台大醫院新竹台大分院今天下午於竹北院區舉行院長交接典禮，新任院長洪冠予在2015至2020年間曾出任台大新竹分院院長。他...

健康永續行動家／黃瑞仁辦綠地美化競賽 要讓輔大醫院環境永續

「將輔大醫院打造為綠色醫院，達到環境永續目標。」院長黃瑞仁說，這是上任以來持續追求的目標，為了營造院區景觀，與輔大景觀學系合作，舉辦醫院綠地美化競賽，鼓勵校內師生提案，預計明年即可正式動工。

健康永續行動家／黃瑞仁克服護理師荒 解除輔大醫院急診關門危機

全國各大醫院爆護理師荒，輔大醫院也不例外，目前兩成五病床關床。院長黃瑞仁透露，該院去年五、六月急診因護理師人力不足險開天窗，所幸在他親自協調，尋求支援下，化險為夷，度過執醫以來最大的考驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。