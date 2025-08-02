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健康你我他／健康像沙漏流失 多重養生活得好

聯合報／ 文／榮月（中市南區）
與去年相比較，仍是「自在獨立」最強。圖／榮月提供
與去年相比較，仍是「自在獨立」最強。圖／榮月提供

測完退休力，點開歷年發展圖，分數逐年提升，表示有認真經營退休生活。與去年相比較，仍是「自在獨立」最強，「健康」和「活躍好學」稍微落後，但也逼近平均值，可見努力收效，令人欣慰。

「自在獨立」得以奪冠，是平日裡養成自我管理和解決問題能力，讓我面對各種挑戰能夠處之泰然，遇挫折失敗時也能儘快修復心情，重新再出發。邁入老齡期，獨居卻不覺孤單，身心自在無罣礙。

台灣少子化高齡化，一個人的老後，已是生活趨勢，所以「自在獨立」已然成為人生必修學分，要學習更要練習。「健康」和「財務」是優雅變老的兩大支柱，「社會連結、活躍好學」是不可或缺的支持系統。目前我的生活模式都有兼顧到這些面向，算得上是既美麗又充實的退休人生。

當過完60歲生日後，總覺得身體功能漸衰退，體力大不如前，沒做多少活就氣喘，牙齒變得更敏感，甜酸冰都不行，久視就會霧裡看花，耳裡經常有鳴叫聲…。所以，現階段我最需要的退休力就是「健康力」。

健康就像沙漏，一分一秒慢慢流失，無法逆轉、無力阻止。雖然人不可能長生不老，但延緩老化是可以做到的，多重養生定期保養，就能延長生命年限，也能提升生活品質。

人要活得久，更要活得好，那生命才有幸福可言。

獨居 氣喘 退休力 高齡化

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