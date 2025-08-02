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愛肝達人站／手會抖，是「帕」金森氏症？還是「怕」老婆？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

門診中，常有病人家屬焦急地問我：「Ｘ醫師，我老爸手會抖，是不是帕金森氏症？」

我反問：「數鈔票的時候會抖嗎？」

這時候，病人和家屬通常會露出會心一笑：「數鈔票不會抖啦！」

我點頭說：「那就不是帕金森氏症了。」

人為什麼會發抖？原因可多了。

天氣冷的時候，身體會自動發抖產熱，提高體溫，這是生理性的保護機制。

若體內感染細菌，也可能發冷發抖，尤其像尿道感染、膽道發炎、甚至敗血症，常見發燒合併顫抖。反之，一般感冒若只是病毒感染，沒有併發細菌，通常不會「當阿斗」抖個不停。

甲狀腺機能亢進的人，體內像被踩了油門一樣，心跳加快、動作加速、講話急促，連手也會抖，甚至連數錢也會抖，體重還會莫名減輕。這種情況要趕快找內分泌科醫師處理。

帕金森氏症的顫抖，特點是「靜止時手會抖」，而且伴隨走路不穩、身體偏斜、字越寫越小、講話越來越慢，這是因為大腦中「多巴胺」的分泌減少所致。目前雖然無法根治，但可以控制病情。

低血糖也會讓人「餓到發抖」，那是身體為了刺激腎上腺素分泌，好讓血糖回升。這是人體緊急應變的本能。

咖啡喝太多、酒精戒斷，也會出現手抖；這些不見得是疾病，但也提醒你該節制一下。

情緒上的衝擊也會引發抖動：氣到發抖、嚇到發抖、緊張到發抖，都是一種「全身總動員」的反應，好比地震、火災等突發緊急事件。

有一種「家族性顫抖」，通常是遺傳的，兩側手都會抖，而且是「動作時才抖」，比如拿杯子、寫字時會抖，這和帕金森氏症的靜止性抖動不同。

肝不好，也會抖。當肝臟無法將氨轉為尿素排出時，體內毒素會累積，因此會導致手抖、精神混亂，嚴重甚至昏迷，稱為肝性腦病變，必須即時治療。

還有些藥物也會造成手抖，例如抗排斥藥物、部分精神科藥品，使用時要和醫師討論是否需調整劑量。

至於有些人「怕老婆怕到發抖」，聽到老婆大人的名字，心裡就一陣震顫，雖然這不是醫學診斷，但坊間真有不少「案例」。

至於古代有「扶不起的阿斗」，雖然有斗字，但此斗非彼抖，只是有人戲稱為什麼古代相傳「扶不起的阿斗」，相傳是因為他像金小胖一樣太胖了，跌倒了扶不起來，也是另一種抖法。

地震 咖啡 敗血症 帕金森氏症

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