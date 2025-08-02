院長講堂／衛福部豐原醫院院長李永恒 病人為先、員工為重

衛福部豐原醫院院長李永恒在行醫路上，始終秉持著「病人為先、員工為重、醫院為榮」理念，以病人和醫護人員為出發點努力， 他期望將豐原醫院打造成當地民眾最信賴的醫院，這也是他決定回家鄉奉獻所學的目標。

內心柔軟 悲天憫人選擇從醫

「會選擇從醫，應是我從小個性柔軟和悲天憫人使然。」李永恒說，他幼時看到小動物或同學受傷流血，內心都會感到一陣刺痛和不捨，想讓對方傷口快癒合。母親曾告訴他，「柔軟性格是他的特質，是一種善念，在功利社會競爭上容易吃虧，但可考慮運用在未來的志業，比如醫療工作」。

從小課業成績好的李永恒，順利考上醫學系後，決定選擇公醫，且公費生需下鄉服務，符合他想助人的個性，到更需要醫療的地方服務。當年下鄉到屏東服務二年多，發現當地醫療貧瘠，但讓他有更多啟發，更堅定從醫助人的志向。

投入骨科 幫助病人立竿見影

李永恒在屏東榮民醫院服務時，發現很多老榮民經常跌倒骨折送醫，如果骨折沒有接受好的醫療和照顧，老榮民就需坐輪椅或臥床，生活品質受影響，也會縮短壽命。當時他看到骨折病人被治療後，從不會走到可以走路，生活恢復正常，認為「骨科是神奇的科別」，幫助病人可立竿見影，因此他選擇當骨科醫師。

走進院長辦公室，映入眼簾會先看到牆壁上一幅字「上善若水」，這是李永恒的座右銘，時時提醒他，「水能載物，滋養眾生」，他從醫師到院長，獲得更多權力和責任，更要照顧眾生。

李永恒曾在台北榮總服務，期間學習收穫多，後來回到家鄉的豐原醫院時，台北榮總長官曾三度打電話要他回北榮，但他仍決定留在家郷。在豐原醫院20多年後，再歷經苗栗醫院副院長、旗山醫院院長等職務，現在又回到豐原醫院服務，「為家鄉人貢獻自己多年所學，我的從醫生涯也算圓滿。」

李永恒回憶，多年前在豐原醫院任骨科主任時，曾到東勢支援醫療看診，一名嚴重退化性關節炎需開刀治療的病人，他沒有家人，到豐原開刀不方便也沒錢，李永恒主動開車載病人到醫院開刀，也請社工幫忙找資源，並自掏腰包給病人買住院需要的生活用品。

病人在東勢回診時恢復良好，看到對方終於擺脫嚴重關節疼痛之苦，李永恒覺得很有成就感，「這是舉手之勞，卻能實質幫助病人重拾正常生活和笑容。」

日常養生 睡飽運動多食蔬果

李永恒的養生是從日常做起，即便工作繁忙，他仍盡量維持規律的作息，每周至少運動三次，如果有時間會到住家附近公園快走，有助心肺功能，也能促進睡眠品質，「充足睡眠是很好的紓壓」。

飲食方面，他注重蔬果攝取與水分補充，偏好食用清淡、天然的食物，例如蒸煮料理、全穀類與新鮮蔬果。早餐常喝無糖豆漿搭配地瓜，午晚餐則重視均衡與份量控制；飲品則以喝溫水或茶類為主，少喝含糖飲料。

醫護工作繁重壓力大，李永恒與太太都是醫護人員，不僅陪三名子女的時間少，更自責和父親的相聚與用餐少，直到父親去世前一年住進醫院時，他常到病房探視，但父親已不知眼前是自己兒子。「行善和行孝都要及時」，他努力照顧病人，但沒好好照顧家人，父親的離世讓他驚覺陪家人的時間太少，這是他一生最大的遺憾。

衛福部豐原醫院院長李永恒。記者游振昇／攝影

李永恒

年齡：63歲

專長：微創人工關節、脊椎壓迫性骨折、骨質疏鬆症、增生療法

現職：衛福部豐原醫院院長

學歷：中國醫藥大學公衛所博士、中國醫藥大學醫管所碩士、陽明醫學院醫學系

經歷：衛福部旗山醫院院長、衛福部苗栗醫院副院長、衛福部豐原醫院醫務秘書、骨科主任

給病人的一句話：

健康是最重要的資產，請相信專業、勇於面對疾病，也請善待自己的身體，養成良好生活習慣，早期預防、主動就醫，是守護健康的最佳方式。醫療是一場長期合作，你不是孤單面對，我們會是你堅強的後盾，一起走過挑戰，迎向更健康的明天。