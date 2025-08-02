173民團喊撤「加味加熱菸」 國健署新署長沈靜芬未露面

加熱菸爭議不斷，新任國健署署長沈靜芬昨上任第一天，由全國家長團體及教師團體等一七三個團體組成的拒菸聯盟，昨聚集於國健署大樓外抗議，盼沈靜芬能撤回有條件通過加熱菸申請案的決定，但沈未親見團體，由副署長接下陳情書。

菸害防制法兩年前修法上路後，禁止電子煙，納管加熱菸，期間不斷有菸商送審資料，皆未有廠商被審核通過，不過卻在國健署前署長吳昭軍卸任前兩天，國健署宣布「有條件通過」美國及日本菸商，總計十四個品項加熱菸、四個組合元件申請案，引發爭議。

拒菸聯盟呼籲政府務必堅守三大底線，包括立即依法公告「除菸草原味外，禁止所有加味菸品」，撤銷「加味加熱菸」上市，禁止IQ*S系列加熱菸在台公然違法上市。

家長團體聯盟常務理事魏書珮喊話新署長，身為小兒科一定了解，過敏兒受到菸害影響有多大，更呼籲全國家長一起關注。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，政府圖利跨國菸商，違反道德底線，用下一代的健康作為交換條件。全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示，現在還沒在台上市校園加熱菸、電子煙問題就很嚴峻，以後要怎麼管理？

國健署副署長賈淑麗接下陳情書，至於是否會撤銷「加味加熱菸」？她回應，政府是法制單位，國健署一切依法行政，按照實證辦理，非一意孤行，但感謝拒菸聯盟將民眾意見提供給政府。