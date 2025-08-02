國際客、國旅人數回升 消費數據卻不好看

交通部觀光署昨公布去年國內外旅客旅遊調查，其中國旅破二點二億旅次，來台國際旅客逾七八五萬人次，都較前年來得高，然而實際旅遊支出卻不如預期，其中國旅平均每次旅遊支出僅二三二三元，較前年負成長百分之三點○五；國際旅客去年觀光支出約一百點八二億美元，雖較前年來得高，但仍較疫情前減少約百分之三十點四一。

對於國內觀光市場面臨「表面熱絡、實質疲弱」的困境，甚至還未恢復疫情前榮景，旅行業界直言，目前國旅的觀光政策各部會未能有效整合，無法透過業者帶進大量旅客。

根據觀光署調查，去年來台旅客總計七八五點七七萬人次，較前一年成長百分之廿一點一三，其中日、韓、港澳皆突破百萬人次，歐美旅客成長二成、新南向亦微幅成長百分之六。觀光支出達一百點廿八億美元（約新台幣三二二○億元），較前年成長百分之十六。儘管年增率看似亮眼，但相較於疫情前、二○一九年，近一一八六萬人次、約一四六億美元的支出規模，仍顯低迷。

若以各國旅客消費力來看，新南向國家旅客的觀光收益達卅六億美元居冠，美國旅客人均日消費約二三八點八六美元，表現相對突出，日本旅客因匯率與經濟因素影響，來台人次與消費力仍未回復至疫情前水準。旅客支出結構部分，購物支出下降百分之卅五，娛樂支出反增逾五成，顯示觀光消費結構呈現出「購物降溫、體驗升溫」的轉變。

相較於入境觀光尚在復甦階段，國內旅遊則延續疫後熱度，去年國人國內旅遊總次數達二點二億旅次，旅遊支出首度突破五千億元，雙雙創下歷年新高，不過這股熱潮並未帶動消費規模的實質躍進，去年國旅總支出為五一五八億元，雖年增百分之四點一二，但每次旅遊平均支出卻僅二三二三元，出現負成長，反映出國人偏好「短時、高頻、低消費」的輕旅行型態。

其中，當日往返的旅次占比高達七成五，平均旅遊天數僅一點三九天，低於疫前一點五一天。

旅行業全聯會理事長吳盈良認為，國旅品質不振，關鍵在於政府缺乏明確導向政策，目前國旅客傾向自駕前往，缺乏專業旅遊從業人員帶領導覽與文化深度，「只是舊景點走馬看花」，難以吸引回流客或新一代年輕族群，建議政府應該讓旅行社集中規畫導流動線，透過主題式、文化導向旅程包裝，創造真正有內容的國旅商品。

針對入境市場，他也呼籲政府應從更務實的角度思考，不應將兩岸議題政治化，「無論哪一國旅客，只要願意來台，我們都應該歡迎。」