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「島嶼源流」系列展演原住民族日開跑 邵族杵音歌謠演出揭幕

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
邵族女祭司（左起）陳賢美、石玉英及王麗芬為文化部文化資產園區及島嶼源流活動祈福。圖／文化部文化資產局提供
邵族女祭司（左起）陳賢美、石玉英及王麗芬為文化部文化資產園區及島嶼源流活動祈福。圖／文化部文化資產局提供

今天是原住民族日，文化部文化資產局主辦的「島嶼源流─113年原住民族日文化講座暨展演系列活動」今在台中登場，由邵族女祭司彈酒祈福、杵音歌謠演出揭開序幕，藉由12場次講座工作坊、音樂分享會、原住民族傳統智慧創作專用權分享會，及展覽，展期至8月17日，邀民眾認識原住民族多元文化。

今早在文化部文化資產園區舉辦開幕茶會，由邵族女祭司陳賢美、石玉英及王麗芬彈酒祈福，邵族杵音藝術團現場演出杵音歌謠。現場邵族族人帶來5支木杵，是由已故長老石阿松製作，而有感於這些木杵所象徵的深刻文化意涵，木杵由文資局所屬文化資產保存研究中心花一年協助杵音樂器的科學檢測，並邀請族人共同留下修護後珍貴的演奏紀錄。

文化部文化資產局長陳濟民致詞時說，活動起跑選在原住民族日，紀念1994年8月1日憲法增修條文將「山胞」正名成為「原住民」的歷程，也向國人分享透過文化部與原民會的持續推動，目前已有152項原住民有形文化資產，以及162案的原住民無形文化資產，獲得登錄、指定。

此外，文資局也宣布，2023年起籌拍製作的6部原住民族重大歷史文化事件動畫短片正式問世，未來將與教育機關強化合作，讓原住民族歷史與文化教育走入校園。

系列活動包含野菜教官吳雪月所帶來「原味野菜X現代料理」、咖啡王子方政倫「喝一杯文化的味道」、阿洛．卡力亭．巴奇辣的歌聲分享講座「為族群與文化唱歌」等。

邵族製杵工藝師石嘉聖（右）與文化部文化資產局長陳濟民（左）藉由木杵展示合作，深化兩方情誼。圖／文化部文化資產局提供
邵族製杵工藝師石嘉聖（右）與文化部文化資產局長陳濟民（左）藉由木杵展示合作，深化兩方情誼。圖／文化部文化資產局提供
邵族杵音藝術團帶來經典杵音演示。圖／文化部文化資產局提供
邵族杵音藝術團帶來經典杵音演示。圖／文化部文化資產局提供

文化部 原住民族 文化資產

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