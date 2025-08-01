「島嶼源流」系列展演原住民族日開跑 邵族杵音歌謠演出揭幕

今天是原住民族日，文化部文化資產局主辦的「島嶼源流─113年原住民族日文化講座暨展演系列活動」今在台中登場，由邵族女祭司彈酒祈福、杵音歌謠演出揭開序幕，藉由12場次講座工作坊、音樂分享會、原住民族傳統智慧創作專用權分享會，及展覽，展期至8月17日，邀民眾認識原住民族多元文化。

今早在文化部文化資產園區舉辦開幕茶會，由邵族女祭司陳賢美、石玉英及王麗芬彈酒祈福，邵族杵音藝術團現場演出杵音歌謠。現場邵族族人帶來5支木杵，是由已故長老石阿松製作，而有感於這些木杵所象徵的深刻文化意涵，木杵由文資局所屬文化資產保存研究中心花一年協助杵音樂器的科學檢測，並邀請族人共同留下修護後珍貴的演奏紀錄。

文化部文化資產局長陳濟民致詞時說，活動起跑選在原住民族日，紀念1994年8月1日憲法增修條文將「山胞」正名成為「原住民」的歷程，也向國人分享透過文化部與原民會的持續推動，目前已有152項原住民有形文化資產，以及162案的原住民無形文化資產，獲得登錄、指定。

此外，文資局也宣布，2023年起籌拍製作的6部原住民族重大歷史文化事件動畫短片正式問世，未來將與教育機關強化合作，讓原住民族歷史與文化教育走入校園。