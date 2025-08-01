中南部及東南部8/2起防豪雨 6日天氣回穩
氣象署今天表示，今晚至明天西南風增強，明天至4日中南部及東南部慎防大雨或豪雨，週末嘉義以南山區留意局部豪雨以上等級的降雨，預計5日起雨勢趨緩，6日後天氣回穩。
交通部中央氣象署持續發布較大規模或較劇烈豪雨作業，預報員朱美霖晚間在記者會表示，儘管今天西南風強度略減弱，南部地區持續受其影響，累積雨量仍相當可觀。
根據氣象署網站，今天截至晚間8時56分，單日累積雨量以屏東縣瑪家鄉456毫米最多，屏東縣三地門鄉雨量超過430毫米，高雄市茂林區雨量也在330毫米以上。
今年第13號熱帶性低氣壓上午生成，朱美霖指出，預計未來有發展成輕度颱風趨勢，後續將往東北移動，雖對台灣天氣沒有直接影響，但帶動大低壓帶北抬、西南風增強。
朱美霖表示，今晚至明天西南風將增強，入夜至明天凌晨雲林以南雨勢逐漸增加，高屏地區和山區雨勢持續。她提到，明天凌晨至上午苗栗以南會有一波波雨勢，而位於背風側北台灣，東北部，午後受後熱力作用影響，可能有較大雨勢發生。
朱美霖表示，明天至4日將是這波西南風帶來降雨最明顯的期間，中南部、東南部留意大雨或豪雨，明天及3日嘉義以南山區慎防局部豪雨以上等級的降雨。
朱美霖指出，預計5日起雨勢趨緩，但仍有雨，且可能有局部大雨，整體天氣回穩要等到6日後，將轉為多雲到晴。
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