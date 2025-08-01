快訊

現場飄汽油味！南橫一家五口墜谷失聯 河床見「扭曲車體」深埋土石堆

美經濟前景添陰霾 美股電子盤、台指期夜盤一片綠

知情官員曝台美7月8日前已敲定基本協議 川普拖延是為了「它」

美食展首日參觀人次成長20% 鮪魚解剖秀吸客嚐鮮

中央社／ 台北1日電

2025台灣美食展今天登場，首日參觀人次比去年成長逾20%，「屏東賀呷」館推出的鮪魚解剖秀，吸引許多民眾排隊品嚐新鮮的黑鮪好滋味。

美食展主辦單位台灣觀光協會統計，今天觀展人數2萬3189人次，較去年成長20.26%。現場聚集全台11間米其林必比登，為歷年最多，台灣農業館販售多樣農漁生鮮及熟食，多家飯店祭出餐券優惠，為即將到來的父親節、情人節帶來買氣。

今年美食展主題是「海鮮－鮮味款待」，「屏東賀呷」特別在開展首日推出鮪魚解剖秀，為美食展揭開最「鮮」序幕，吸引許多消費者排隊等候品嚐現宰黑鮪的好滋味。

米其林必比登人氣美食也吸引民眾爭相搶購，去年搶購一空的台南鮮蒸蝦仁肉圓、滬舍餘味今年人氣更旺，交通部觀光署的「台灣超有料」帶來極受好評的台南阿文米粿、饒河街人氣美食麻糬寶寶和東勢牛稼莊，及海味美食里艾廚房帶來炸鬼頭刀等。

各家星級飯店以折扣向消費者招手，海霸王祭出「好霸桌席美食券」5.7折，每張新台幣5000元，「日式料理海陸宴雙人券」特價600元。台北天成大飯店翠庭中餐廳「招牌烤鴨四人合菜券」下殺6.9折，每張3980元、天成世貿國際會館翠庭中餐廳「平日粵式港點券」祭出5.1折，每張750元。

晶華酒店以首次推出的三燔北投「黃金檸檬涮涮鍋券」、故宮晶華「四人御皇鴨六膳券」以及泉源閣「總鋪師烤鴨六吃辦桌宴」最受民眾歡迎。圓山大飯店的圓山牛排館則推出「平日圓山牛排館海陸雙人套餐券」。

2025台灣美食展8月1日至4日在台北世貿館展出，台灣觀光協會預告，明天的海味廚藝秀，由主廚駱進漢示範塔香鬼頭刀料理，「五郎時食」主廚胡財賓與YouTuber將教大家「在家做生魚片」。

美食 飯店 屏東

延伸閱讀

全台7成鬼頭刀銷美 川普關稅開獎漁民憂衝擊判政府繼續談

植物肉3.0登場！臺灣研發團隊以仿真肉纖維技術擄獲人心

「買一送一」看這裡！海鮮盛宴登場 搭配佳節優惠盡出

幫狗狗做夏日點心！「4款冰棒DIY食譜」營養又消暑 一次帶你上手

相關新聞

「島嶼源流」系列展演原住民族日開跑 邵族杵音歌謠演出揭幕

今天是原住民族日，文化部文化資產局主辦的「島嶼源流─113年原住民族日文化講座暨展演系列活動」今在台中登場，由邵族女祭司...

驚！上網學洗包皮…台中12歲少年龜頭血腫 忍3天就醫險壞死

台中一名12歲少年疑包皮清潔不當反覆感染，趁暑假在家上網自學清潔包皮，沒想到因包皮口較小，往上推卡在龜頭處就回不來了，龜...

新竹台大分院新院長交接 洪冠予：深化醫療品質

台大醫院新竹台大分院今天下午於竹北院區舉行院長交接典禮，新任院長洪冠予在2015至2020年間曾出任台大新竹分院院長。他...

豪雨影響 明預計2航線、4航次停航

受豪雨影響，交通部航港局表示，本日(8月1日) 共有3航線，計9航次停航。停航航班如下：

1000關圍棋對奕手臂AI教師快速輔助 幼童快速學習圍棋技巧

面對少子化與科技快速演進挑戰，幼兒教育正迎來創新轉型的重要契機，AI在幼兒教育的創新發展論壇今於桃園舉行，其中黑嘉嘉圍棋...

7年創多項里程碑！陽明交大附醫院長楊純豪哽咽交棒：「我做到了」

國立陽明交通大學附設醫院今天院長交接，原任院長楊純豪7年任內帶領醫院同仁挺過疫情，完成醫院二期改建發包，創下多項重要里程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。