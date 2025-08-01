美食展首日參觀人次成長20% 鮪魚解剖秀吸客嚐鮮

2025台灣美食展今天登場，首日參觀人次比去年成長逾20%，「屏東賀呷」館推出的鮪魚解剖秀，吸引許多民眾排隊品嚐新鮮的黑鮪好滋味。

美食展主辦單位台灣觀光協會統計，今天觀展人數2萬3189人次，較去年成長20.26%。現場聚集全台11間米其林必比登，為歷年最多，台灣農業館販售多樣農漁生鮮及熟食，多家飯店祭出餐券優惠，為即將到來的父親節、情人節帶來買氣。

今年美食展主題是「海鮮－鮮味款待」，「屏東賀呷」特別在開展首日推出鮪魚解剖秀，為美食展揭開最「鮮」序幕，吸引許多消費者排隊等候品嚐現宰黑鮪的好滋味。

米其林必比登人氣美食也吸引民眾爭相搶購，去年搶購一空的台南鮮蒸蝦仁肉圓、滬舍餘味今年人氣更旺，交通部觀光署的「台灣超有料」帶來極受好評的台南阿文米粿、饒河街人氣美食麻糬寶寶和東勢牛稼莊，及海味美食里艾廚房帶來炸鬼頭刀等。

各家星級飯店以折扣向消費者招手，海霸王祭出「好霸桌席美食券」5.7折，每張新台幣5000元，「日式料理海陸宴雙人券」特價600元。台北天成大飯店翠庭中餐廳「招牌烤鴨四人合菜券」下殺6.9折，每張3980元、天成世貿國際會館翠庭中餐廳「平日粵式港點券」祭出5.1折，每張750元。

晶華酒店以首次推出的三燔北投「黃金檸檬涮涮鍋券」、故宮晶華「四人御皇鴨六膳券」以及泉源閣「總鋪師烤鴨六吃辦桌宴」最受民眾歡迎。圓山大飯店的圓山牛排館則推出「平日圓山牛排館海陸雙人套餐券」。

2025台灣美食展8月1日至4日在台北世貿館展出，台灣觀光協會預告，明天的海味廚藝秀，由主廚駱進漢示範塔香鬼頭刀料理，「五郎時食」主廚胡財賓與YouTuber將教大家「在家做生魚片」。