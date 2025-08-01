台漫出海前進日本 6作品上架逾30個電子書平台

6部台漫今天在日本逾30個電子書平台上架，蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫期望以此創造台漫風潮，除輸出作品還有台日共製漫畫企劃，將攜手朝日新聞出版與日本角川推3部連載漫畫。

李亞倫向媒體說明，過去台漫在零散輸出外文譯本狀況下，很難造成一股旋風，日本作為世界漫畫、動畫市場指標，在日本推出台漫作品，可望成為被其他國家看見的契機。

蓋亞文化目前是台漫出版量最大的原創漫畫出版社，累積發行台漫近300冊，並有32部作品授權英、法、日等14種語系譯本。繼去年在日本成立東京辦公室後，今天進一步以「絆：百年前的台灣」為題，在日本31家電子書平台上架6部台漫電子書。

6部作品為「北城百畫帖」、「採集人的野帳」、「青空下的追風少年」、「芭蕉的芽」、「蕉兵戰時記」與「山間料理人」，上架平台則涵蓋Comic Cmoa、ebook japan、LINE MANGA、Kindle等。

選擇進攻電子書市場其來有自，李亞倫補充，在日本漫畫市場近年總體營收中，電子漫畫占比約在7成左右。以2024年數據為例，日本國內漫畫銷售總額7403億日圓（約新台幣1400億元），其中電子漫畫銷售額就占5122億日圓。

蓋亞文化預計，這波台漫電子書日本發行計畫將在2025年底前完成上架20冊台漫，提供日本讀者有別於傳統日漫的題材。此外，年底前也將推出「怪島奇譚：不死少年與妖貓之旅」、「因與聿案簿錄」及「沒有明天的我們」3部台漫，並於日本、台灣同步展開連載。

其中，「因與聿案簿錄」改編自作家護玄的知名小說，將由漫畫家AKRU改編，預計12日起將登上朝日新聞出版的漫畫雜誌Nemuki+連載，原作本身具備高人氣，改編備受矚目。

李亞倫說，在台日共製漫畫過程中，觀察到日本編輯對故事腳本、分鏡的細心，特別注重角色營造、情感表現等，對合作漫畫家來說是一大挑戰。