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113年來台旅客日均消費成長1.2% 美國人最會花

中央社／ 台北1日電

交通部觀光署調查，113年來台旅客平均停留夜數6.98夜，較112年減少，而日均消費182.83美元（約新台幣5521元），成長1.2%，其中以美國旅客居冠，達238.86美元。

觀光署今天發布「113年來台旅客消費及動向調查」，根據調查統計，113年來台旅客達785.77萬人次，較112年成長21.13%。其中，日、韓、港澳皆突破百萬人次，歐美旅客成長2成、新南向也微幅成長6%。

觀光署認為，113年啟動全新觀光品牌3.0，TAIWAN – Waves of Wonder，結合疫後特別預算，推出遊台灣金福氣、Taiwan PASS及各項行銷與優惠措施，成功拓展國際市場，推升來台動能。

調查指出，來台旅客平均停留夜數從112年7.39夜，113年縮短至6.98夜，而日均消費為182.83美元，較112年微幅成長1.2%，換算全年來台旅客觀光支出達100.28億美元，較112年增加16%。

觀光署分析，新南向旅客占來台人次3成2，為疫後最大市場，而美國旅客人次較112年成長23%、108年成長7.6%，日均消費更大幅提升近4成，帶入約16億美元收益，緊追在後。

消費結構部分，調查指出，以旅館內支出費占比最高，達41.71%，其次是旅館外餐飲費20.43%及購物費18.3%。

觀光署觀察發現，疫後旅客支出結構轉變，購物支出下降35%，娛樂支出反增逾5成，顯示旅客有追求深度旅遊體驗趨勢。

至於消費潛力，觀光署表示，以美國居冠，每人每日消費達238.86美元，其次為歐洲199.51美元、韓國197.98美元與日本193.13美元。

整體來台旅客滿意度達4.61分（滿分5分），各項服務均傾向「滿意」，尤以「民眾友善」、「治安良好」、「交通便捷」、「住宿安全」等項目評分超過4.62分，展現台灣在接待服務上的優異表現。

美國 觀光署

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