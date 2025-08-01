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新竹台大分院新院長交接 洪冠予：深化醫療品質

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
現場出席嘉賓共同見證交接時刻，體現臺大醫療使命的傳承與社會各界的支持。記者郭政芬／攝影
現場出席嘉賓共同見證交接時刻，體現臺大醫療使命的傳承與社會各界的支持。記者郭政芬／攝影

台大醫院新竹台大分院今天下午於竹北院區舉行院長交接典禮，新任院長洪冠予在2015至2020年間曾出任台大新竹分院院長。他表示，未來將持續推動醫療品質精進，縮短民眾奔波北上的醫療距離，讓新竹鄉親享有跟台北、世界一樣好的醫療。

交接典禮由台大醫學院院長吳明賢親自監交，並由新上任台大醫院總院長余忠仁教授親手將印信交接予洪冠予，完成新任院長就任儀式。洪冠予為台大醫學系畢業，具臨床醫學博士及台大EMBA碩士學位，曾任台大醫院副院長與北醫副校長，歷練豐富。

洪冠予2015至2020年間已曾出任台大新竹分院院長，任內推動心血管醫學中心、重症病房與急重症照護體系建置，並串連陽明交大、清大、工研院、國衛院等科研單位，強化智慧醫療與跨域合作。他指出，台大新竹分院涵蓋南桃園、大新竹與苗栗地區，面對人口快速成長與醫療需求暴增，將持續強化北台灣中段的急重症醫療能量。

「我記得曾有鄉親對我說，為什麼台北距離新竹只要3、40分鐘車程，卻還是要專程北上就醫？」洪冠予說，這句話他一直放在心中，也是最大的期許和鼓勵，讓新竹鄉親能享有跟台北、世界等最好的醫療。

洪冠予也強調，將持續培養優秀醫事人才，深化醫療品質，新竹台大分院服務涵蓋南桃園、大新竹至苗栗地區，面對人口快速移入與醫療需求升高，未來將持續強化本院做為「北台灣中段區域急重症樞紐醫院」的角色，深化醫學中心責任醫院角色，讓民眾在地即可享有高品質、即時且完整的醫療服務。

典禮中，院內同仁亦向余忠仁院長表達感謝與祝福，感念其任內穩健領導，奠定醫院堅實發展基礎，如今榮升總院，全體同仁與有榮焉。

新任院長洪冠予在2015至2020年間曾出任台大新竹分院院長。記者郭政芬／攝影
新任院長洪冠予在2015至2020年間曾出任台大新竹分院院長。記者郭政芬／攝影

新竹 台大醫院 醫學中心

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