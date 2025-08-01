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驚！上網學洗包皮…台中12歲少年龜頭血腫 忍3天就醫險壞死
台中一名12歲少年疑包皮清潔不當反覆感染，趁暑假在家上網自學清潔包皮，沒想到因包皮口較小，往上推卡在龜頭處就回不來了，龜頭如遭橡皮圈緊血腫變黑，疼痛不已，求助網友無果，忍痛3天仍無法解套，只好告訴父母，由父母帶去就醫，經醫師緊急處理後，才保住命根子。
衛福部台中醫院泌尿科主任朱朗軒說明，經徒手強壓血腫龜頭，讓血液回流，待血腫狀況解除，未影響生殖功能；後續少年接受包皮槍切除包皮手術，解決長期包皮清潔不當反覆感染困擾。
朱朗軒說，臨床上到醫院割包皮患者，有8成是國高中青少年，大多因為包皮清潔不當造成反覆發炎，或是有包莖導致勃起困難就醫，割包皮治療從過去手術刀或雷射刀環切手術約需40分鐘。現在可藉由包皮槍，將包皮上槍後只要約30秒能同時割除包皮與釘上止血針止血，全程5分鐘，但須自費。
朱朗軒提醒，包皮反覆發炎治療未改善、或清洗困難經常反覆發炎、包皮開口太小、勃起時包皮推不下來，建議就醫檢查，評估是否割包皮；割包皮術後要保持傷口乾燥、避免激烈運動與性行為，如有出血不止、嚴重腫脹、發炎等情況，應立即就醫。
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