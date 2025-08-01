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文化世博倒數1天 a-We氣球日本大阪升空

中央社／ 台北1日電

文化部主辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」明天在日本大阪起跑，民間募資贊助的吉祥物a-We氣球今天搶先升空，文化部長李遠說，歡迎全世界跟著a-We的飄揚看見台灣。

樂團滅火器主唱楊大正與作家吳念真日前代表發起「We TAIWAN在世博看見台灣」募資計畫，其中包含a-We高空氣球宣傳。直徑達2.8公尺的a-We氣球，今天在日本大阪升空測試，首度在中之島公園河岸飄上20公尺高空。

文化部今天發布新聞稿，李遠看見a-We氣球飄向天空的照片，他感動表示：「希望這份來自台灣民間最溫暖的力量，成為飄揚在大阪天空中最自由、療癒風景，象徵台灣民間和政府的團結，也代表台灣和日本之間的堅固友誼。歡迎全世界跟著a-We的飄揚，看見台灣。」

為迎接活動正式展開，文化部政務次長王時思與工作團隊今天在中央公會堂東廣場進行團拜灑淨儀式，供桌上除團隊的演出道具、吉祥物a-We外，也少不了台灣特有「綠乖乖」，展現台灣日常的信仰文化特色。

此次核心展覽「台灣光譜」在當代展演場所VS.展出，經過密集6天佈展已準備就緒。總策展人林昆穎表示，此次最大挑戰在於大部分作品皆為全新創作，例如藝術家陳景林首度曝光的大型新作「台灣母親河」，直到上飛機前2小時，都還在做最後的修整燙縫，但在現場卻是最早完成佈展的作品。

林昆穎說，此次佈展最具挑戰的還是時間壓力。如沉浸式劇場「台灣本色」9x24公尺的巨型投影牆必須在1天內搭建完成，整個佈展過程甚至動用了其他團隊的成員共同趕工後，才總算順利在展前完成各項工作。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」將在2日起至20日，在線上、日本大阪空間VS.（at GRANDGREEN OSAKA）、大阪市中央公會堂、中之島展開。

大阪 日本 文化部

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