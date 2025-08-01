豪雨影響 省道8路段預警性封閉、3處災阻
因應0728豪雨影響，交通部公路局今天表示，截至傍晚5時，8處路段實施預警性封閉，3處道路災阻，將持續監控氣象動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊。
公路局發布新聞稿公布目前實施預警性封閉路段，包括高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500（甲仙至荖濃路段）；高雄市桃源區台20線90K+700（撒拉阿塢橋）；高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）；高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽路段）。
其他4處預警性封閉路段，則有屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300（德文路口至神山路段）；高雄市六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段）；高雄市那瑪夏區台29線2K+880（民生橋）；高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段），將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
此外，3處道路災阻，公路局指出，分別為高雄市桃源區台20線91K+500（東莊便橋）溪水暴漲至路面，橋梁封閉；高雄市桃源區台20線99K（復興路段）溪水暴漲至路面，道路阻斷；高雄市桃源區台20線104K+500 （梅山口路段）野溪土石漫流淹沒道路，道路阻斷。
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