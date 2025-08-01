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1000關圍棋對奕手臂AI教師快速輔助 幼童快速學習圍棋技巧

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
面對少子化與科技快速演進挑戰，幼兒教育正迎來創新轉型的重要契機，AI在幼兒教育的創新發展論壇今於桃園舉行，其中黑嘉嘉圍棋創辦人葉彧熏分享如何運用AI教師教導學生學圍棋訓練品格力、邏輯力等。記者翁唯真／攝影
面對少子化與科技快速演進挑戰，幼兒教育正迎來創新轉型的重要契機，AI在幼兒教育的創新發展論壇今於桃園舉行，其中黑嘉嘉圍棋創辦人葉彧熏分享如何運用AI教師教導學生學圍棋訓練品格力、邏輯力等。記者翁唯真／攝影

面對少子化與科技快速演進挑戰，幼兒教育正迎來創新轉型的重要契機，AI在幼兒教育的創新發展論壇今於桃園舉行，其中黑嘉嘉圍棋創辦人葉彧熏分享如何運用AI教師教導學生學圍棋訓練品格力、邏輯力等，還有1000關的機器人手臂陪孩童下棋，讓學生在對弈過程中，不斷精進自己的棋技，預計要與桃園200所幼兒園合作。

本次論壇聚焦三大核心主題「AI在幼教的教學應用」、「AI輔助兒童發展評估」、「AI精準驅動學習力」，廣邀跨界講者分享實務經驗與前瞻觀點。

論壇講題AI時代的教育創新應用，探討AI如何結合感測技術、學習數據與互動教具，翻轉傳統教學模式；AI驅動下的兒童體適能發展新模式，從動作感測到即時回饋，呈現AI如何科學化提升幼兒身體發展品質；實踐教育平等的科技共融則關注AI如何縮短城鄉資源落差，協助特殊兒童獲得精準教育支持；專注力的科學養成則從協助教師掌握學變化角度，提升個別化教學效率。

葉彧熏說，圍棋對於幼兒的邏輯力、品格力等都有幫助，不過現在面臨一個很大的問題是，圍棋老師可能很專業，但對於幼兒的一些反應或是如何教讓他們更理解，就不是他們的強項，因此透過AI老師還有職業棋士黑嘉嘉的教學影片，幾個小時簡單訓練一般老師，這些老師自然就可以引導學生搭配卡通、或AI老師等引導，了解圍棋的概念，進而達到教學的目的。

葉彧熏表示，除了課程外，他們還研發出機械對奕手臂，相較一般市面上僅有30多關卡，他們的系統有1000多關，讓學生可以一直破關精進自己，並從對奕過程中，學習到一些技巧。

815兒童潛能開發中心總裁特助鄭文俊表示，現在幼兒教育其實數十年都相同，但科技可以輔助教學，並透過數據了解幼兒對哪方面有天分，提早學習並適性發展。

面對少子化與科技快速演進挑戰，幼兒教育正迎來創新轉型的重要契機，AI在幼兒教育的創新發展論壇今於桃園舉行，其中黑嘉嘉圍棋創辦人葉彧熏分享如何運用AI教師教導學生學圍棋訓練品格力、邏輯力等。記者翁唯真／攝影
面對少子化與科技快速演進挑戰，幼兒教育正迎來創新轉型的重要契機，AI在幼兒教育的創新發展論壇今於桃園舉行，其中黑嘉嘉圍棋創辦人葉彧熏分享如何運用AI教師教導學生學圍棋訓練品格力、邏輯力等。記者翁唯真／攝影
面對少子化與科技快速演進挑戰，幼兒教育正迎來創新轉型的重要契機，AI在幼兒教育的創新發展論壇今於桃園舉行，其中黑嘉嘉圍棋創辦人葉彧熏分享如何運用AI教師教導學生學圍棋訓練品格力、邏輯力等。記者翁唯真／攝影
面對少子化與科技快速演進挑戰，幼兒教育正迎來創新轉型的重要契機，AI在幼兒教育的創新發展論壇今於桃園舉行，其中黑嘉嘉圍棋創辦人葉彧熏分享如何運用AI教師教導學生學圍棋訓練品格力、邏輯力等。記者翁唯真／攝影

圍棋 科學 黑嘉嘉

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