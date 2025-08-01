快訊

「雞排博士」曾遭批浪費教育資源 6年後郭董竟特地到店拜訪

戴電子腳環、先生攙扶步出法院 黃呂錦茹關98天獲釋：大家辛苦了

台美關稅談判 傳陸介入施壓美「不樂見台灣3點」

113年國旅總旅次、支出雙創新高 輕旅行成主流

中央社／ 台北1日電

觀光署調查，113年台灣民眾國旅2.2億旅次及旅遊支出逾5000億元，雙創新高，每人平均旅遊次數10.46次，但單日遊比例增至7成5，平均旅遊天數為1.39天，略低於疫情前，顯示輕旅行成主流。

交通部觀光署公布113年台灣旅遊狀況，調查統計，民眾國內旅遊總次數為2億2203萬旅次，為歷年新高，較112年成長7.39%，其中除第2季受0403花蓮地震影響略減外，其餘3季年增率成長8%至13%。

觀光署指出，113年民眾國內旅遊總支出達新台幣5158億元，首度突破5000億元大關，同樣寫下歷年新高，年增4.12%，較108年大增31.35%，平均每人每次旅遊支出為2323元，其中過夜且有住宿支出者平均支出為5348元，無過夜當日來回者則為1306元。

旅行型態方面，調查指出，每人平均旅遊次數高達10.46次，較112年的9.79次與108年7.99次顯著成長，反映國旅頻率明顯增加。

值得注意的是，民眾偏好當日往返的輕旅行，占比達7成5，平均旅遊天數為1.39天，略低於疫情前的1.51天，觀光署認為，多少會衝擊旅宿業經營。

此外，調查還發現，民眾旅遊習慣轉變，首重便利、紓壓與生活圈探索，在旅遊地點選擇部分，民眾傾向探索居住地周邊景點，占比超過63%，高於112年6成1及108年5成6，反映出「生活即旅遊」的趨勢逐漸普及。

國旅 疫情 觀光署

延伸閱讀

出遊買便宜團怎避地雷、跟團必做3件事 全台12家旅行社廢照黑名單一次看

俄羅斯規模8.8強震台人受影響？ 觀光署：未接獲相關訊息持續關注

國旅2.2億人次創高「住宿貴到回家睡」？網超酸：去超商也算

越南下龍灣船難增至37死 我觀光署：船上無台灣遊客

相關新聞

豪雨影響 明預計2航線、4航次停航

受豪雨影響，交通部航港局表示，本日(8月1日) 共有3航線，計9航次停航。停航航班如下：

1000關圍棋對奕手臂AI教師快速輔助 幼童快速學習圍棋技巧

面對少子化與科技快速演進挑戰，幼兒教育正迎來創新轉型的重要契機，AI在幼兒教育的創新發展論壇今於桃園舉行，其中黑嘉嘉圍棋...

7年創多項里程碑！陽明交大附醫院長楊純豪哽咽交棒：「我做到了」

國立陽明交通大學附設醫院今天院長交接，原任院長楊純豪7年任內帶領醫院同仁挺過疫情，完成醫院二期改建發包，創下多項重要里程...

豪雨致災 公路局預警封閉8路段、3處道路災阻

因應0728豪雨影響，公路局截至今(1)日17時00分止，預警性封閉路段共8處，道路災阻路段共3處，公路局將持續監控氣象...

西南風增強降雨擴大 8/2-8/4西半部防豪雨

氣象署表示，今天高屏山區持續有局部大豪雨等級降雨，明天至4日隨著西南風增強，降雨規模擴大，西半部防大雨或局部豪雨，明天及...

雷雨當空！16：23起 松機暫停地面作業

因雷雨當空，松山機16：23起暫停地面作業。部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。