113年國旅總旅次、支出雙創新高 輕旅行成主流

觀光署調查，113年台灣民眾國旅2.2億旅次及旅遊支出逾5000億元，雙創新高，每人平均旅遊次數10.46次，但單日遊比例增至7成5，平均旅遊天數為1.39天，略低於疫情前，顯示輕旅行成主流。

交通部觀光署公布113年台灣旅遊狀況，調查統計，民眾國內旅遊總次數為2億2203萬旅次，為歷年新高，較112年成長7.39%，其中除第2季受0403花蓮地震影響略減外，其餘3季年增率成長8%至13%。

觀光署指出，113年民眾國內旅遊總支出達新台幣5158億元，首度突破5000億元大關，同樣寫下歷年新高，年增4.12%，較108年大增31.35%，平均每人每次旅遊支出為2323元，其中過夜且有住宿支出者平均支出為5348元，無過夜當日來回者則為1306元。

旅行型態方面，調查指出，每人平均旅遊次數高達10.46次，較112年的9.79次與108年7.99次顯著成長，反映國旅頻率明顯增加。

值得注意的是，民眾偏好當日往返的輕旅行，占比達7成5，平均旅遊天數為1.39天，略低於疫情前的1.51天，觀光署認為，多少會衝擊旅宿業經營。

此外，調查還發現，民眾旅遊習慣轉變，首重便利、紓壓與生活圈探索，在旅遊地點選擇部分，民眾傾向探索居住地周邊景點，占比超過63%，高於112年6成1及108年5成6，反映出「生活即旅遊」的趨勢逐漸普及。