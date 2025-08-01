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揭生態守護者神秘面紗 文總直擊外來種獵人

中央社／ 台北1日電

外來種綠鬣蜥近年橫行台灣中南部等地，文總今天推出「匠人魂」新系列影片，以「外來種獵人」為主角，一窺這支由政府組織且默默行動的神祕團隊，並從中看見生態守護的不易。

文化總會今天發布新聞稿表示，近年來，彰化芳苑和二林溪畔深受外來種綠鬣蜥及埃及聖䴉的威脅，對台灣農業和生態造成嚴重危害，「外來種獵人」團隊面對這場生態戰，正肩負起守護台灣的任務。

文總秘書長李厚慶表示，影片中所提到的埃及聖䴉及綠鬣蜥，皆為有心人士引入台灣後，遭惡意棄養並大量繁殖的代表生物，並嚴重影響了台灣原有的生態鏈和產業經濟。也因如此，更顯得這批全台僅有10組的「外來種獵人」有著多麼重要的使命。

「匠人魂」新影片主角是來自南投信義鄉的布農族獵人全志祥，他曾任憲兵特勤隊射擊教官，因山林經驗與軍旅訓練，成為獵人團隊中不可或缺的一員。影片中可見他手持自製獵槍、潛行田野，憑著對動物習性的敏銳觀察與過人身手，執行每1場與時間競賽的任務。

全志祥自小在狩獵世家成長，跟隨父親進山學習獵人本領，獵人之於布農族，不僅是獵捕者，更是文化與智慧的傳承者。然而，在父親打獵歸途中驟逝後，全志祥曾一度遠離山林，不願涉足曾無比熟悉的林區，直到多年後才重新興起再次踏上獵徑的念頭。

為了能於封山期間自由進出，全志祥轉任林業保育署高山協作，重拾獵槍、加入外來種移除行列，實踐「守護山林」的信念。從埃及聖䴉到綠鬣蜥，他皆以尊重生命為前提，會藉由觀察痕跡判斷其藏匿點，並盡量以最能降低獵物痛苦的方式迅速執行。

全志祥強調，部落耆老的狩獵傳統從不輕易開槍，一旦擊中獵物就必定會設法取回，這份對生命與大自然的敬畏，轉化為他執行任務時的謹慎與沉著。儘管移除工作也伴隨內心的矛盾與掙扎，但全志祥以布農族祖訓調整心態，將任務視為延續生命與文化的方式。

獵人 影片 綠鬣蜥

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