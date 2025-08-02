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6個美白好習慣學起來！多吃「這些」讓肌膚從內而外透亮

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
6個美白好習慣學起來！多吃「這些」讓肌膚從內而外透亮 圖片來源/Unsplash
6個美白好習慣學起來！多吃「這些」讓肌膚從內而外透亮 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「美白好習慣」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六個美白好習慣。

每到熱浪來襲的夏季，美白總會成為熱門的保養話題，許多網友最擔心的，莫過於在毒辣陽光下曝曬後，被紫外線曬黑、曬傷，甚至曬出膚色不均、明顯色差。而究竟有哪些生活習慣可以讓肌膚盡快白回來呢？一起來看看網友分享的美白秘訣！

挑選適合膚質產品進行「護膚保養」 出門前半小時「擦防曬」抵禦紫外線

▲ 網友熱議TOP6美白好習慣 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6美白好習慣 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網路上針對「美白好習慣」的相關討論可以發現，不少網友會定期使用含有美白成分的保養品，並依照膚況調整用量及頻率，以期達到理想的美白效果。

就有網友分享使用美白乳液的經驗，表示自己習慣擦在膝蓋、手肘、關節處等容易暗沉的位置，「擦了馬上提亮，而且超級保濕」；也有人補充，會選擇在洗完澡、晚上肌膚吸收力較佳時使用，讓身體更易吸收保養成分。

另一位網友則特別推薦一款質地較濃稠、延展性不高的美白乳液，雖然塗抹起來稍微麻煩，但使用後「白得很快，也不會長毛」，認為這款乳液最厲害的地方在於「不是讓你變成超出原本膚色的白，而是讓皮膚整體色階變得更均勻」，對於曬黑後迅速改善色差特別有效。

「防曬」也是許多網友公認想變白的人不可忽視的重要習慣。有網友分享，自己長期維持白皙膚色的關鍵之一，就是防曬要確實補擦，直言「整天只擦一次根本不夠」，並提醒大家出門前半小時就要預先塗抹，才能發揮防護效果。

不少人也特別挑選質地清爽、不黏膩的產品，像是有網友推薦一款臉身兩用的防曬乳，表示「質地水潤、好推開，臉部使用兩指塗法也能快速成膜」，並強調「就算再趕也會記得擦防曬」，將防曬徹底落實在日常生活中。

除了外擦保養與防曬，從體內調理，「多吃美白食物」也是不少人維持肌膚亮白的關鍵。有網友分享自己會經常攝取天然蔬果，並搭配口服保健品如維他命C、膠原蛋白、薏仁等，補充有助美白的營養素，有人更提到「早上吃薏仁、中午吃維他命C，吃了半年以上膚色真的變白、變透」。

不過也有民眾提醒像薏仁這類食材屬寒性，建議「會經痛的人自己斟酌看看，或月經期間要暫停」，點出飲食美白也要配合自身體質，避免不適。

審美是多元且主觀的，不一定非得擁有白皙肌膚才叫美。但如果你嚮往更透亮勻淨的膚況，除了上述方法外，每天徹底清潔與卸妝、保持規律運動，或是外出時穿戴遮陽帽、防曬外套等，都是養成亮白膚質的好習慣。不妨從這些日常小事開始調整，一步步朝著理想狀態改變，用最自信的樣子，迎接每一個夏天吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「美白好習慣」相關討論則數。

觀測期間：2025/04/15~2025/07/15，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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