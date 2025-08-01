7年創多項里程碑！陽明交大附醫院長楊純豪哽咽交棒：「我做到了」

國立陽明交通大學附設醫院今天院長交接，原任院長楊純豪7年任內帶領醫院同仁挺過疫情，完成醫院二期改建發包，創下多項重要里程碑，近幾年更在善心人士捐助下，斥資10幾億元購入許多全台最尖端的儀器，即將卸任萬分不捨，他哽咽又驕傲地說「這些設備，比榮總還要好」。

交接典禮由國立陽明交通大學校長林奇宏主持，新任院長黃志賢在台北榮總擔任主治醫師長達30天，是泌尿科領域權威醫師，從楊純豪手中接下印信，承諾將接棒持續引領附設醫院朝全人、先進及精準醫療的方向發展，成為智慧醫療技術的重鎮。

楊純豪擔任陽明交大院長7年多，對醫院懷抱深厚感情，致詞時多次哽咽到說不出話。他說，陽明交大附醫有最先進的核子醫學中心，宜蘭唯一核醫專屬病房，做到精準、整合與溫暖，感謝支持者對醫院貢獻，讓醫院能夠超前10年至20年完成急重症醫院轉型，翻轉醫療生態，帶給縣民莫大福祉，更感謝謝道教總廟三清宮挹注興建停機坪，成為東台灣唯一有直升機停機坪的醫院，可突破地形限制，達到即時救援。

「7年前我承諾全力以赴、燃燒自己，我真的做到了」，說到這裡楊純豪再度哽咽，停了幾秒接續說到，「看到同仁的努力與這幾年的變化，對於未來充滿信心」，他最後感謝妻子，流淚到說不出話，同事幫他念出「感謝我的太太，沒有她，我不可能以全心全意為附醫付出；沒有她，我很難活下去，謝謝我的太太」，會場爆以熱烈掌聲。

新任院長黃志賢說，感謝楊純豪打下非常好的基礎，相較於7年前的陽明交大附醫，他現在接院長算是幸運的，同時壓力也很大，要努力把醫院帶到另一個層次，而員工是最重要的。

陽明交大校長林奇宏說，陽明交大附醫在宜蘭站穩腳步，未來生成式AI對學校及醫院兩大領域帶來挑戰，壓力非常大，相信所有挑戰的背後是機會，學校高等教育面對新的教與學，環境改變，能夠提供人力優質服務與產業接軌，是未來肩負的重大使命。