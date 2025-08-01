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豪雨致災 公路局預警封閉8路段、3處道路災阻

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

因應0728豪雨影響，公路局截至今(1)日17時00分止，預警性封閉路段共8處，道路災阻路段共3處，公路局將持續監控氣象動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

公路局表示，預警性封閉路段包括：

1.高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500(甲仙至荖濃路段)已於7月31日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2.高雄市桃源區台20線90K+700(撒拉阿塢橋)已於7月31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3.高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K(勤和至復興路段)已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4.高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K至44K(梅山口至向陽路段)已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)已於8月01日15時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)已於7月30日8時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

7.高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋)已於7月30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

8.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K(那瑪夏至五里埔路段)已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

道路災阻路段共3處，包括：

1.高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)溪水暴漲至路面，橋梁封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2.高雄市桃源區台20線99K(復興路段)溪水暴漲至路面，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3.高雄市桃源區台20線104K+500 (梅山口路段)野溪土石漫流淹沒道路，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

桃源 高雄市 那瑪夏

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