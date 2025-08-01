西南風增強降雨擴大 8/2-8/4西半部防豪雨

氣象署表示，今天高屏山區持續有局部大豪雨等級降雨，明天至4日隨著西南風增強，降雨規模擴大，西半部防大雨或局部豪雨，明天及3日嘉義以南山區慎防局部豪雨以上等級降雨。

交通部中央氣象署持續發布較大規模或較劇烈豪雨作業，預報員朱美霖在記者會表示，今天中南部地區還是斷斷續續下起陣雨或雷雨，高屏山區持續有局部大豪雨等級降雨，截至下午2時，屏東山區日累積雨量370毫米以上，高雄山區也超過200毫米，其中屏東三地門中午3小時雨量超過200毫米，達短延時大豪雨強度。

朱美霖表示，西南風帶來豐沛水氣，對流發展旺盛，為高屏山區帶來顯著降雨量，今天大台北、桃園、新竹、宜蘭山區則有午後雷陣雨，短延時強降雨局部較大雨勢雨量也有達40、50毫米以上。

隨著低壓帶逐漸北抬，朱美霖指出，明天至4日受到西南風增強影響，將為台灣帶來更明顯降雨。

朱美霖說，明天白天至晚間中南部地區降雨範圍將擴大，北部、東北部、東部也會有斷斷續續降雨發生，西半部地區可能會有局部大雨或豪雨。

朱美霖表示，5日隨著西南風減弱，整體降雨有逐漸減緩趨勢，6日至8日天氣將轉為多雲到晴為主。

另外，今年第13號熱帶性低氣壓今天上午生成，朱美霖指出，預計未來有發展成輕度颱風趨勢，但對台灣天氣沒有直接影響，未來路徑大致往東北方向移動。