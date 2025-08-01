台菜之光強勢回歸！「頂鮮台南擔仔麵」高雄新店開幕　抽3萬美饌、88折限時回饋

頂鮮自強店開幕好禮雙重送，期間消費最高送出3萬元美饌兌換券 圖／御嵿提供

台菜代表品牌「頂鮮台南擔仔麵」高雄據點正式升級搬遷！即日起高雄新址「頂鮮自強店」於前金區自強二路盛大開幕，不僅裝潢華麗再升級，2個月開幕優惠消費滿8,000元就有機會抽中3萬元美饌券，還有千份頂級海鮮佳餚等你帶回家！

百萬打造歐風宴會殿堂 精緻台味融合法式粵菜再進化

走進全新升級的「頂鮮自強店」，第一眼就能感受到濃濃的歐式宮廷氛圍：高掛的華麗水晶燈、精緻西洋古董家具，細節處還點綴著百年典藏餐具，宛如置身歐洲皇室宴會廳。

這樣的空間美學，完美襯托頂鮮一直以來強調的「台菜精緻化、海鮮高端化」理念。菜色不只保留傳統台灣味，也融入粵菜與法式料理手法，在地又國際，打造專屬於台灣的創新餐飲體驗。

此次新店空間更升級，宴會廳可容納近千人，並搭配高規格影音設備與完善燈光音響，場地鄰近捷運站，交通便利，無論是舉辦夢幻婚宴、重要商務餐敘，還是大型企業聚餐，都能一次滿足對場地氣派與餐點品質的雙重期待。

擔仔麵背後的台灣味 從夜市小吃變身國際料理

頂鮮台南擔仔麵以台灣頂級海鮮美食佳餚聞名，2023年至2025連續獲獎「中華美食亞太年度餐飲金獎」，更被經濟部商業司評選為「當代臺菜十大年度代表餐廳」，可謂台菜一線指標。

「頂鮮自強店」傳承一甲子的經典美味，招牌擔仔麵、酥炸鮮蝦捲、紅蟳米糕、鹽烤時令鮮魚等也都是饕客常點料理。融合創新與傳統，菜色涵蓋精緻小吃、道地台菜、合菜宴席與海鮮熱炒等多元選擇，講究食材新鮮與現場烹調，無論家庭聚會、婚宴或商務宴請，皆是品味美饌之最佳首選餐廳。

頂鮮自強店開幕，宴會廳擁有可容納近千人的寬敞空間 圖／御嵿提供

「頂鮮自強店」開幕優惠一次看：88折、抽3萬元 兩個月限時開跑

為歡慶「頂鮮自強店」新據點開張，頂鮮推出「好禮雙重送」活動：

1.消費滿8,000元抽紅包：2025年8月1日至9月30日，凡單筆消費滿額，即有機會抽中最高3萬元「頂鮮美饌券」，超過千份豪華海鮮禮品等你抽。

2.老客戶回饋88折：老顧客只要出示過往在頂鮮用餐照片，即可享內用餐點88折（服務費另計），感謝一路以來的支持。

這波開幕優惠誠意十足，不論是初次造訪的美食愛好者，還是多年來的頂鮮忠實粉絲，都能在這波回饋中收穫滿滿。

高雄頂鮮新據點資訊一次看

頂鮮高雄店自1999年創立，深耕超過20年，這次升級搬遷的「自強店」不僅是空間與裝潢的大躍進，更是品牌邁向下一個世代的轉捩點。結合當代設計與台菜精神，不僅延續台灣味，更代表將台菜帶上國際舞台的信念。

現在就帶親朋好友來場「剛剛好」的家庭聚餐或浪漫晚宴，來感受頂鮮用一道道經典台菜串連起的記憶與創新，也別錯過這波最強回饋期。

【店家資訊】

● 店名：頂鮮台南擔仔麵 高雄自強店

● 地址：高雄市前金區自強二路171號2樓

● 電話：(07)229-6899

● 活動時間：2025年8月1日至9月30日