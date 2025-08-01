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羨慕！和信醫院宿舍落成 246間均為單人房 設瑜伽室還可遠眺101

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
和信醫院今天舉行宿舍落成典禮，新完工的醫護人員宿舍距離醫院不到2分鐘腳程，且246間房間每間都是單人房，且設置交誼廳、公用廚房，還設置健身中心、瑜伽室、空中花園等，功能一應俱全。圖／和信醫院提供
和信醫院今天舉行宿舍落成典禮，新完工的醫護人員宿舍距離醫院不到2分鐘腳程，且246間房間每間都是單人房，且設置交誼廳、公用廚房，還設置健身中心、瑜伽室、空中花園等，功能一應俱全。圖／和信醫院提供

和信醫院今舉行宿舍落成典禮，新完工的醫護人員宿舍距離醫院不到2分鐘腳程，且246間房間每間都是單人房，還設置健身中心、瑜伽室、空中花園等，功能一應俱全。該院董事長黃達夫表示，和信1990年創院至1998年間，在仁愛醫院臨時院址附近租下公寓因應住宿需求，「我始終心心念念，提供更完善舒適宿舍給同仁居住。」

黃達夫說，核心醫院1998年搬遷至關渡永久院址後，因緣際會租下精英電腦總部舊址6層樓改建為宿舍，他一直希望「讓同事可以安心安全地以院為家」，為此在2019年12月，向董事會提出和信宿舍建造案，獲得董事全體支持，院方買下宿舍土地後，於2022年1月22日動工，由潘冀聯合建築師事務所和福住建設公司承造，2025年7月落成完工，為地上8層地下2層的和信宿舍。

和信宿舍準備建造之初，工程團隊接獲「同事住宿全為單人房」設計指示，盼醫療人員離開工作崗位後，每個人都有獨立空間好好休息，不因室友作息不同，而彼此干擾生活空間與休息時間。宿舍8樓面南房間，還可遠眺101大樓，且全棟配備冷暖氣空調，有電梯層控及24小時宿舍管理服務。

和信醫院院長褚乃銘表示，和信宿舍有246間單人房，與醫院不到兩分鐘的腳程距離，輪值大夜或小夜班住宿同事可以就近安全上下班，樓高八層的宿舍，每層配備交誼廳和公用廚房，一樓設有健身中心，四樓設有瑜珈室，九樓空中花園，宿舍生活機能一應俱全。

和信宿舍在二樓特別規畫15間雙人房和三樓10間單人房，為實習醫學生及其他職類居住外縣市來院短期受訓學員，提供設施完備的宿舍，得以在和信醫院安居樂學。一樓則是10間套房和8間雅房，提供客座學者，教師，顧問於教學訪問期間的住宿，亦做為防疫期間因公須隔離同事可以安心留院住宿，不須擔心返家以及保護家人。

宿舍 住宿 同事

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