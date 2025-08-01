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整天滑3C不離手 兒童青少年脂肪肝比例增

中央社／ 台北1日電

脂肪肝不是大人才要擔心，醫師提醒，兒童與青少年脂肪肝比例逐年攀升，與長時間用3C、久坐不動、飲食失衡等不良生活型態相關，若輕忽，未來發生肝發炎、肝纖維化風險大增。

現代人3C不離手，執業兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷今天透過新聞稿指出，根據一項刊登於PediatricObesity期刊的美國大型研究，針對731名12至17歲青少年進行分析後發現，每天螢幕時間超過5小時的青少年，其脂肪肝盛行率達27%，顯著高於螢幕時間較少者的16.1%。

王律婷表示，即使排除飲食、運動、體重等因素，過度使用螢幕（每天超過5小時），仍會使青少年罹患脂肪肝的風險提高2.1倍。

她說，另一項刊登於npj Gut and Liver的研究也指出，每增加1分鐘的久坐時間，都會增加肝硬化和重度肝脂肪病變風險，並使肝臟酵素濃度上升，代表肝臟可能受到損傷。該研究還觀察到，肝臟脂肪堆積在青少年中的盛行率隨著年齡增長而增加，從17歲的2.6%，在7年內飆升至24歲的20.5%，增加將近8倍。

王律婷舉例，如1名年僅13歲個案身高160公分、體重72公斤，已有中度脂肪肝。經醫師詢問，這名個案暑假期間幾乎每天從早上一路滑手機、打電動、看影片到晚上，連吃飯都是邊看邊吃，平均每天螢幕時間超過10小時，不但肝功能指數超標，還出現胰島素阻抗現象。

「許多家長以為脂肪肝是大人病，甚至認為孩子胖一點是在為長高儲備能量。」王律婷提醒，兒童與青少年罹患脂肪肝的比例正逐年上升，與長時間使用3C產品、久坐不動、飲食失衡等生活型態息息相關。這些習慣會讓體重與BMI上升，可能促進代謝異常發生，間接增加未來發生脂肪肝的風險。

王律婷說，大部分脂肪肝不會有症狀，長期下來將大大增加未來發生肝發炎、肝纖維化風險。如果孩子有久坐、愛用3C、體重偏重等狀況，就屬於高風險族群。

要如何避免兒童與青少年罹患脂肪肝，王律婷建議家長掌握5大關鍵，包括彈性安排3C時間、鼓勵孩子多動、調整飲食習慣、建立規律作息，最重要是注意警訊，若孩子有體重過重、腹部肥胖，或脖子、腋下出現變黑現象（黑色棘皮症），建議及早就醫檢查。

脂肪肝 飲食習慣

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