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跟著齊柏林看見台灣 徒步環島訪1200公里海岸線

中央社／ 台北1日電
中華航空打造全新登機影片，3月起全球航班上線，融入已故空拍大師齊柏林的紀錄片「看見台灣」，邀請飛往世界各國的旅客，從空中視角一睹寶島之美。（華航提供）
中華航空打造全新登機影片，3月起全球航班上線，融入已故空拍大師齊柏林的紀錄片「看見台灣」，邀請飛往世界各國的旅客，從空中視角一睹寶島之美。（華航提供）

柏林基金會今天宣布啟動5年徒步環島行動，以齊柏林生前「看見台灣」空拍地景為線索，規劃分段走訪全台1200公里海岸線，邀民眾及偏鄉孩童參與，走進台灣故事現場。

根據齊柏林基金會發布的新聞稿，首發行程將於10月24日至11月2日舉行，沿線行經淡水、萬里、基隆、東北角海岸到東澳等自然與人文景點，民眾可選擇全程10天或短期3天行程。

齊柏林基金會執行長萬冠麗表示：「看見是改變的開始。我們希望參與者能比對齊導當年空拍所見，與今日實地的地景變化，親身感受人與環境互動所造成的影響。」

萬冠麗表示，行腳不只是走路，更是一場深入土地與人群的對話，「我們邀請路線上的在地職人領路，分享他們長期耕耘的環境故事，讓行腳者與土地建立更深的連結與理解」。

逐岸行腳預計以5年、5段方式完成徒步環島，依序走訪北部（淡水至宜蘭東澳）、東部（宜蘭至台東）、南部（台東至高雄）、西南（高雄至台中）與西北（台中至淡水）海岸線。

柏林 淡水 徒步環島

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