鞋全家福父親節 全面85折 最後倒數

圖／鞋全家福 提供

父親節即將到來，鞋全家福歡慶父親節全面85折進入最後一週倒數，活動至8月11日截止，趕緊把握時間邀爸爸一起來鞋全家福，送爸爸實用又貼心的祝福，就從足下開始！鞋全家福與您一起感恩爸爸辛勞，祝福全天下爸爸跟男士嘉賓們父親節快樂。

【鞋全家福父親節活動資訊】

活動期間：即日至8月11日（一）

活動優惠：

• 全面85折

• BONJO 真皮休閒鞋指定款 8折

• 7/31-8/5 diadora運動鞋正價品8折，單筆結帳滿$880送diadora運動旅行袋乙個(送完為止)

• 8/6-8/11 KangaROOS運動鞋正價品全品項8折

• 持會員卡再享95折優惠

• APP會員歡迎使用當月生日優惠

限定品牌/指定商品優惠

▼7/25-8/11，BONJO真皮休閒鞋指定款正價品8折

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鞋全家福商品卡

鞋全家福商品卡提供$1000元、$500元、$100元三種面額選擇，可互相搭配，捐助公益暖心實用，歡迎機關團體、學校單位及公司行號提前預購佳節活動贈品，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2

▲鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇，可互相搭配。 圖／鞋全家福 提供

鞋全家福線上購物

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鞋全家福官網線上購物門市取貨免運，會員生日同享當月生日購物金，歡迎多加使用線上購物。

鞋全家福線上購物網

線上購物專屬特惠-滿額限折

即日起到8/14，於線上購物官網單筆滿$1088元，輸入【FUIMKT-88】現折$88元。

★線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供

MIT微笑協力店

鞋全家福是MIT微笑協力店，提供各式多款台灣製造MIT微笑標章商品，訴求台灣在地製造，品質認證，歡迎親臨門市或線上購物官網選購。認明<微笑標章>安心選購!

圖／鞋全家福 提供

加入會員

會員購物持卡(或出示APP)消費享95折優惠，85折期間新申辦會員立即再享95折，首次下載綁定鞋全家福APP，立可獲贈開卡禮『100元電子折價券』，APP會員每年生日當月還有專屬$100元購物金，歡迎親洽各門市申辦。

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▼鞋全家福Line@官方好友熱情招募，首次加入送50元電子購物金！

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昂路名鞋館 寵愛老爸-父親節特惠

即日起至8/11，於昂路門市單筆結帳滿$3,300元現折$300元、滿額最高現折$800元。(恕不累折)

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昂路名鞋館線上購物

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即日起到8/11，線上購物限時專屬活動

❤昂路名鞋館線上購物下單就送手機折疊支架乙個❤

(數量有限，送完為止)

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