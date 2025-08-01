癌症蟬連我國10大死因首位43年 國際專家建議可從2方向防治

政府推動癌症篩檢、國家級防癌政策等，降低癌症發生率、提升5年存活率，不過，癌治蟬聯我國10大死因首位43年。國際抗癌聯盟（UICC）執行長卡萊・亞當斯（Cary Adams）時隔12年，今天再度訪台，他提到，台灣「國家級癌症防治計畫」值得國際借鏡，不過，若有可進步之處，可把握2大方向，未來應設法讓更多民眾接受癌症篩檢，讓這項良性循環持續推動，同時應強化早期治療。

根據UICC統計資料，全球癌症負擔持續攀升，癌症已成為公共衛生與國家治理重大挑戰，2022年，全球新增癌症病例數高達2千萬例，死亡人數達9百萬例，估計2050年，全球癌症病例將增加至3500萬例。亞當斯表示，導致全球癌症病人增加原因，包括人類壽命延長、人口老化、吸菸、飲酒、不健康飲食及空氣汙染等各項因素。

UICC七月份提出「2025至2028年癌症防治願景」。亞當斯表示，UICC使命為團結並支持全球癌症社群、減輕癌症負擔、推動公平性，每年4月會檢視並更新長期策略目標，最新出爐的6大長期策略，分別為：以會員為核心、增進癌症照護可近性、強化癌症醫療體系、強化以病人為中心照護、聚焦女性癌症，及提高肺癌關注度。

衛福部主任秘書劉玉娟表示，賴清德總統是醫師，關注癌症防治，也成立健康台灣委員會，訂出2030年癌症死亡率下降3分之1目標，衛福部國健署推動癌症防治，2009年癌症5年存活率為49%，2022年已拉高至63%，可見早期篩檢的癌症防治工作，已出現成效。我國2016年起加入UICC，但透過國際經驗交流，提供癌友更優質的照顧品質。

癌症希望基金會董事長莊國偉說，本次邀請亞當斯來台，除希望UICC更了解台灣政府與民間對癌症防治的努力與進步，也期待國際防癌策略，可提供台灣更多啟發；台灣民間團體，長期透過病友支持、衛教推廣及跨界合作不足醫療資源缺口，實踐以人為本的照護精神，期盼未來與UICC在亞太地區政策、病友賦能及教育宣導上有更多長期合作。

國健署呼籲，符合篩檢資格者應定期接受檢查，切勿因忙碌而錯失早期發現的黃金時機。此外，民眾更應主動關心周遭的家人與朋友的健康狀況，鼓勵親友參與篩檢與健康促進活動，也能擴大防癌的力量，盼透過本次與UICC交流，不僅吸收民間團體與國際社會對於癌友照護之重點，並於討論過程中讓國際團體亦能瞭解我國癌症防治之努力與成效。