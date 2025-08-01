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歷年最大規模！2025文博會今揭幕 逾60國際買家來台

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
2025台灣文博會「文化策展區」明起在台北松山文創園區登場，文化部長李遠（右三）出席開幕記者會。記者楊惠琪／攝影
2025台灣文博會「文化策展區」明起在台北松山文創園區登場，文化部長李遠（右三）出席開幕記者會。記者楊惠琪／攝影

2025台灣文博會明（2）日起至11日在台北松山文創園區及南港展覽館陸續登場。今年主題以「水風景」為題，分為兩大展區，文化策展區明起在台北松山文創園區展開，位於南港展覽館的品牌商展區則從8月5日起登場，逾650家品牌與IP內容，共932個攤位，有60多位國際買家來台洽商，規模及參與廠商數量皆創下歷年之最，預期將創下65萬人次參與的新紀錄。

文化部今舉行開幕典禮，由原住民創作歌手丹耐夫．正若為本屆博覽會揭開序幕。文化部長李遠出席開幕式指出，台灣的歷史發展中，因為海防政策、防洪堤壩的修築，甚至都市發展中將溪流加蓋，使得人民一度與水「隔絕」，這次以「水風景」為題，希望重新連結人與水的關係。

文化部表示，文化策展區明起在台北松山文創園區展開，包含「穿霧之境」、「有河之靈」、「接海之島」、「台灣萬水」展區，以及選品快閃店「日常+」，共超過50場現場表演、10場各式精彩專題講座等，另加入更多沈浸式體驗，無論是聲音、氣味，甚至是走讀活動，將讓大家在觀展的過程，留下更多文化感官記憶。

每年最受矚目的「品牌商展區」將在8月5日移師南港展覽館舉辦，規劃「風格生活」、「文創禮品」、「當代工藝」、「島嶼風尚」、「文化永續」、「原創角色」、「插畫應用」、「數位娛樂」等多個展區，有逾650家品牌與IP內容，共932個攤位，規模歷年最大，其中國際展商參展數較去年成長2倍，逾60位國際買家來台，預計舉辦超過360場媒合洽商，讓台灣文創品牌加速走向國際。相關活動資訊可查詢「2025台灣文博會」官網及臉書專頁。

2025台灣文博會「文化策展區」明起在台北松山文創園區登場，以「水風景」為主題，規劃「穿霧之境」、「有河之靈」、「接海之島」、「台灣萬水」展區。記者楊惠琪／攝影
2025台灣文博會「文化策展區」明起在台北松山文創園區登場，以「水風景」為主題，規劃「穿霧之境」、「有河之靈」、「接海之島」、「台灣萬水」展區。記者楊惠琪／攝影

文創 品牌 文化部

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