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癌症防治深化國際合作 國際抗癌聯盟執行長再度訪台
全球最具影響力的癌症非營利組織一國際抗癌聯盟(Union for International Cancer Control， UICC)執行長 Dr. Cary Adams 睽違 12年再度訪台，與台灣 UICC 會員團體進行交流座談，並出席「深化國際合作 共築癌症防治新未來」記者會。Dr.Adams推崇台灣健保制度確保全民有公平可近的癌症醫療照護，國家癌症防治計劃致力癌症負擔，以及四癌篩檢等成果，可作為全球醫療體系之典範，他也分享UICC甫於七月中旬公布的2025-2028全球行動策略，呼籲建立更公平、具韌性且永續的癌症照護體系。
UICC成立於1933年，是全球歷史最悠久、最具影響力的癌症非營利組織，是WHO正式合作夥伴，目前擁有超過1100個會員，遍布全球170多個國家。UICC持續引領全球癌症防治趨勢，也將每年的2月4日訂為世界癌症日，號召全世界響應，儼然成為全球性運動。
根據UICC資料顯示，全球癌症負擔持續攀升，癌症已成為公共衛生與國家治理的重大挑戰。2022年全球新增癌症病例達2,000 萬例，死亡人數約970萬例，據估計2050年全球癌症病例將增加至3,500萬例。Dr.Adams指出主要原因包括：人類壽命延長、人口老化、吸菸、飲酒、不健康飲食以及空氣汙染等環境因素，皆會增加罹癌風險。
Dr.Adams 表示，政府可以採取許多行動扭轉日益嚴峻的趨勢，其中制定國家癌症防治計畫(National Cancer Control Plan，NCCP)是一關鍵行動。NCCP有助於從預防、緩和照護以及存活者支持等全方位面向，設定該國癌症防治的優先行動。
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