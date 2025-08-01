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失智症年輕化！營養師示警「年輕退化更快」：健腦掌握10種食物

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏指出失智症有年輕化趨勢需提早預防。 示意圖／ingimage
營養師高敏敏指出失智症有年輕化趨勢需提早預防。 示意圖／ingimage

腦霧、健忘、注意力差…你也出現這些初老症狀嗎？營養師高敏敏提醒「別再說年紀還輕不會怎樣了！失智症早已年輕化，越早預防越好」。

營養師高敏敏在臉書「高敏敏 營養師」分享10種「健腦食物」提醒大家，想要遠離腦霧、健忘、失智風險千萬別等老了才開始保養，而是現在就要開始！從今天起，試著調整飲食並遠離傷腦習慣，每天一點點累積，就是大腦最棒的保護傘！

退化性失智症：

一、阿茲海默症（好發於65歲以上）

高敏敏指出，初期會出現記憶力明顯變差像是忘記事情、講過的話重複講，這是最常見的失智症類型。

二、路易氏體失智症（好發於70歲以上）

除了記憶問題，還可能會身體僵硬、手抖、走路不穩等帕金森類症狀，且認知功能變化也較明顯。

三、額顳葉型失智症（好發於50歲以上）

高敏敏表示，症狀初期會出現個性改變、行為怪異、不太像原本的自己，情緒管理與社交反應也會變得異常。

四、血管性失智症

通常是中風或腦部血管問題引起的，會突然出現認知功能退化像是動作變慢、反應遲鈍、注意力下降。

五、其他因素引起的失智

包括營養不良、腦部創傷、新陳代謝異常、中樞神經感染等原因，有些是可逆性，高敏敏表示「處理後能改善」。

六、年輕型（早發型）失智症

在65歲以前就被診斷出失智症，腦部退化速度比老年型快，症狀也可能變化得更明顯。

高敏敏特別點名稱讚「麥得飲食」，麥得飲食是地中海飲食加上得舒飲食的合體版。核心概念就是多吃天然原型食物、少碰加工品，有助於穩定血壓、顧心臟、護大腦、延緩認知退化、降低阿茲海默症風險！

至於怎麼樣吃才對呢？高敏敏推薦10種「健腦食物」

深綠色蔬菜：像菠菜、花椰菜，建議每天來一份

各色蔬菜：彩椒、茄子、紅蘿蔔輪流吃。越繽紛越好

堅果類：每天吃一湯匙，核桃、杏仁都很讚

莓果類：首選藍莓，一週至少2次

豆製品：豆腐、豆漿這些非油炸豆類一週吃3次以上

全穀類：每天至少3份，像是燕麥、糙米、全麥麵包

雞肉：白肉比紅肉好，一週吃個2次以上

魚類：深海魚一週吃1次最理想，不吃魚也能用豆類補充蛋白質

橄欖油：炒菜、涼拌都推薦天天用

紅酒（少量）：每日可喝30至40cc最多150cc。

文末，高敏敏也提醒，除了「健腦食物」可以多吃，「傷腦食物」務必避開！

奶油、人造奶油：盡量少於1茶匙，能用橄欖油就換掉

起司：一週頂多吃一次就好

紅肉 & 加工肉品：像火腿、培根、牛排，盡量限制一週2份內

油炸、速食：像炸雞、薯條、漢堡…一週不要超過一次

糕點甜食：冰淇淋、蛋糕、糖果、餅乾等零食，建議一週不要超過4次

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

營養師 失智症

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