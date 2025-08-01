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星巴克「買一送一」又來了！連續2天、星禮程會員獨享

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
星巴克宣布針對「星禮程會員」，於8月4日、5日連續2天，推出「星享成雙．好友分享」活動。圖／摘自星巴克官網
星巴克宣布針對「星禮程會員」，於8月4日、5日連續2天，推出「星享成雙．好友分享」活動。圖／摘自星巴克官網

星巴克宣布針對「星禮程會員」，於8月4日、5日連續2天，推出「星享成雙．好友分享」活動。活動期間上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，方可享有此回饋。

此外，本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，部分門市亦不適用。不適用門市包括機場、航廈、高鐵站、高速公路休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、萬里、龍門、101典藏、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市等。詳細優惠內容依星巴克網站公告為準。

此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，方可享有此回饋。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，方可享有此回饋。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

咖啡 星巴克

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