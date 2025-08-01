星巴克「買一送一」又來了！連續2天、星禮程會員獨享

星巴克宣布針對「星禮程會員」，於8月4日、5日連續2天，推出「星享成雙．好友分享」活動。活動期間上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，方可享有此回饋。