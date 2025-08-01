下週汽油估漲1至2角 95無鉛每升可能達28.6元

美國與歐盟等主要國家達成貿易協議，又逢美國對俄羅斯石油貿易的制裁轉趨嚴厲，國際油價上漲，預估4日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.1到0.2元、柴油調漲0.2到0.3元。

依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27元或27.1元、95無鉛汽油每公升28.5元或28.6元、98無鉛汽油每公升30.5元或30.6元、超級柴油每公升25.9或26元。

累算至7月31日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）為73.02美元，較上週70.68美元上漲2.34美元。本週新台幣兌美元匯率為29.716元，較上週29.418元貶值0.298元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲1.4元，柴油調漲1.2元。

若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，估汽油每公升調漲0.1到0.2元、柴油調漲0.2到0.3元。台灣中油將於3日中午12時正式公布實際調整金額。