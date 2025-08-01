快訊

川普新關稅出爐！彭博點名這2國成最大輸家 日韓、歐盟情況曝光

協議近了？美官員證實台美持續談判 關稅20%可視為台提案獲肯定

聽新聞
0:00 / 0:00

「聊一聊」痛痛就飛走！研究證實社交能減輕疼痛感 網聊也有效

聯合新聞網／ 綜合報導
比利時一項研究證實聊天可以減輕疼痛。示意圖／ingimage
比利時一項研究證實聊天可以減輕疼痛。示意圖／ingimage

你知道嗎？聊天竟然可以減輕疼痛！復健科醫師王思桓近日在臉書分享一項來自比利時的實驗研究，指出即使是線上聊天，只要有人陪伴，就能明顯減輕疼痛感，堪稱「天然止痛劑」。

王思桓在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享指出，這項比利時的研究邀請了62位女性，分別在四種情境下將雙腳浸入6°C冰水中。情境分別為：自己一個人、有熟人坐在對面、與熟人透過Facebook聊天以及與陌生人透過Facebook聊天。

王思桓說，研究結果顯示，只要不是獨自一人，無論對象是否熟識、是面對面或線上互動，受試者的疼痛感都明顯下降。而網路聊天的止痛效果，甚至與面對面一樣好。

為什麼聊天會減痛？他進一步解釋，目前有幾項神經化學機制被認為能說明這種減痛現象：

多巴胺活化社交互動會活化大腦的獎賞系統（像伏隔核），釋放多巴胺，產生愉悅、降低痛感。

催產素釋放：親密對話會提高催產素，讓你更有安全感，也降低壓力與威脅感。

內生性鴉片系統啟動（endorphins）：社會支持可能透過中腦導水管灰質（PAG）活化，進一步啟動內啡肽，達到鎮痛作用。

心理預期：過往研究顯示，看著伴侶照片、甚至想到 Facebook 社群，都有減痛效果。

王思桓補充，在他臨床經驗中，最難治療的疼痛患者，通常也都是獨居、缺少社交支持網絡的人。他最後總結表示：「社交是健康生活的一部分，也是天然的止痛劑。」

社交 醫師 比利時

延伸閱讀

挑綠竹筍有撇步！頂端「青綠色」是苦味來源 防止老化靠一招

恐傷精子、卵巢！12款最髒蔬果「馬鈴薯也上榜」 營養師教4招洗掉農藥

情侶吃鐵板燒龍蝦干貝狂上菜！他嫉妒心爆發「秋什麼」 下秒火氣全消

女遊客出國少1物慘被拒絕入境 過來人曝正解：槓下去就是浪費時間

相關新聞

歷年最大規模！2025文博會今揭幕 逾60國際買家來台

2025台灣文博會明（2）日起至11日在台北松山文創園區及南港展覽館陸續登場。今年主題以「水風景」為題，分為兩大展區，文...

掉髮不能只靠植髮...老了掉髮並不正常 皮膚醫學會公布5大迷思

頭髮被認為是「第二張臉」，我國約兩個人就有一人有落髮問題。明天為世界落髮日，皮膚科醫師提醒，落髮常見的五大迷思，並呼籲落...

癌症防治深化國際合作 國際抗癌聯盟執行長再度訪台

全球最具影響力的癌症非營利組織一國際抗癌聯盟(Union for International Cancer Contro...

玉米不是難消化！專家曝吃完「整粒排出」真相：營養早已吸收

根據日媒「Hint-Pot」報導，炎炎夏日正是玉米盛產季，不論是水煮、碳烤都香氣逼人。不過，不少人吃完玉米隔天上廁所時，驚訝的發現整粒玉米「原封不動」排出，甚至有人搭配牛奶後食用後發生腸胃不適。難道玉米很難消化嗎？

「聊一聊」痛痛就飛走！研究證實社交能減輕疼痛感 網聊也有效

你知道嗎？聊天竟然可以減輕疼痛！復健科醫師王思桓近日在臉書分享一項來自比利時的實驗研究，指出即使是線上聊天，只要有人陪伴，就能明顯減輕疼痛感，堪稱「天然止痛劑」。

星巴克「買一送一」又來了！連續2天、星禮程會員獨享

星巴克宣布針對「星禮程會員」，於8月4日、5日連續2天，推出「星享成雙．好友分享」活動。活動期間上午11點至晚上8點，至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。