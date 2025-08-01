「聊一聊」痛痛就飛走！研究證實社交能減輕疼痛感 網聊也有效

你知道嗎？聊天竟然可以減輕疼痛！復健科醫師王思桓近日在臉書分享一項來自比利時的實驗研究，指出即使是線上聊天，只要有人陪伴，就能明顯減輕疼痛感，堪稱「天然止痛劑」。

王思桓在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享指出，這項比利時的研究邀請了62位女性，分別在四種情境下將雙腳浸入6°C冰水中。情境分別為：自己一個人、有熟人坐在對面、與熟人透過Facebook聊天以及與陌生人透過Facebook聊天。

王思桓說，研究結果顯示，只要不是獨自一人，無論對象是否熟識、是面對面或線上互動，受試者的疼痛感都明顯下降。而網路聊天的止痛效果，甚至與面對面一樣好。

為什麼聊天會減痛？他進一步解釋，目前有幾項神經化學機制被認為能說明這種減痛現象：

多巴胺活化：社交互動會活化大腦的獎賞系統（像伏隔核），釋放多巴胺，產生愉悅、降低痛感。 催產素釋放：親密對話會提高催產素，讓你更有安全感，也降低壓力與威脅感。 內生性鴉片系統啟動（endorphins）：社會支持可能透過中腦導水管灰質（PAG）活化，進一步啟動內啡肽，達到鎮痛作用。 心理預期：過往研究顯示，看著伴侶照片、甚至想到 Facebook 社群，都有減痛效果。

王思桓補充，在他臨床經驗中，最難治療的疼痛患者，通常也都是獨居、缺少社交支持網絡的人。他最後總結表示：「社交是健康生活的一部分，也是天然的止痛劑。」