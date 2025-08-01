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西南風影響+午後對流加持 豪雨特報雨區擴大18縣市
西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣山區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區及台東縣山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、中部、台東地區及宜蘭、花蓮、新竹、苗栗山區有局部大雨發生的機率。
大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區。
豪雨：嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。
大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣。
氣象署說，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。
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