西南風再增強跟準「白鹿」颱風有關 專家：明後天是一波降雨高峰期

西南風影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨晚到今天上午，台灣附近整體的西南風強度有較為減弱、強風軸也較往南調整的情況，最明顯的反應就是山區出現持續性降雨的範圍呈現縮減，尤其阿里山區以北的中部山區雨量明顯減小。

但是，吳聖宇表示，南部高屏一帶的山區，尤其屏北山區，降雨還是持續發生，局部區域的雨量還是呈現驚人的累積，自今天0時到上午11時在屏東瑪家已經有330毫米以上的雨量，三地門、霧台一帶也都有200至300毫米的雨量，高雄茂林也接近200毫米，看起來又是一個單日大豪雨甚至超大豪雨的節奏。

吳聖宇表示，陸續可以看到有降雨回波從沿海發展後往內陸推進的情況，代表西南風進入陸地後，因為摩擦造成風力減速、水氣堆積輻合區逐漸往沿海、平原上空調整，導致沿海平原的降雨陸續出現，這也是西南風強度較為減弱的表現。

吳聖宇說，不然應該會像前天到昨天白天一樣，強降雨回波持續在山區滯留，沿海平原區上空反而呈現明顯空白的情況。如果西南風再弱一點，降雨回波發展的位置就會更往沿岸集中，不過目前並沒有看到這樣的情況，顯然西南風雖減弱，但還是有一定的強度。

熱帶性低氣壓TD-13今天上午8時生成，有增強為白鹿颱風的趨勢。吳聖宇表示，今天白天西南風還是會呈現相對較弱的情況，主要是日本南方的熱帶性低氣壓TD-13，稍微分走了一些西南風的水氣，不過隨著TD-13逐漸北上，太平洋高壓逐漸在較低緯度向西往菲律賓以東伸展，高壓邊緣跟低壓帶之間西南風的強風軸位置又會慢慢被往北頂上來，今晚起到明天西南風再度呈現增強的趨勢。

吳聖宇表示，並且高壓西伸的進度又十分緩慢，因此台灣附近西南風偏強的情況有機會一直延續到周日，可能要等到下周一，太平洋高壓邊緣繼續靠近台灣東南，西南風的強風軸才有逐漸再往西調整的情況。下周一晚間逐漸離開台灣轉往華南，台灣附近的西南風開始減小，下周二高壓邊緣來到台灣附近，風向還是西南風但是風速會再弱一些，水氣也減少，不過真正要進入高壓外圍的範圍內，可能還是要等到下周三。

由於西南風的增強，吳聖宇表示，因此今晚開始到明後天周末假期，台中以南地區要持續注意豪雨甚至大豪雨以上等級降雨出現的情況，特別是阿里山區以南到高屏山區一帶，預估仍會是降雨最持續、雨量也最多的區域。

其次是南投、台中等地的山區，吳聖宇表示，還有中南部的平地雨量應該也會不小，花東地區要留意對流雲層發展過山造成的降雨，接近中央山脈的山區累積雨量也是會滿多的。

苗栗以北到宜蘭一帶還是位於相對背風面，不過，吳聖宇表示，預報資料都有看到白天期間有熱對流發展的訊號，因此預期也會有局部較大雨勢出現的機會。

台灣的整體天氣都不太好，吳聖宇表示，周末期間應該是不太適合出遊，尤其山區、低窪危險區域一定要避免前往。

下周一西南風慢慢減弱，但吳聖宇表示，降雨的型態應該跟周末類似，只是雨量普遍會減少一些，下周五西南風再減弱，並且進入高壓邊緣，預估降雨就會比較偏向白天熱力在陸地上發展的對流降雨為主，海面上移入的降雨可望明顯減少下來，不過下周一、周二這兩天還是要注意局部大雨出現的情況。

吳聖宇表示，下周三起台灣進入高壓外圍的範圍內，風向雖然還是偏南到西南，但是天氣型態可望恢復到比較典型的夏季型天氣，大部分地方為晴到多雲，午後山區有局部熱對流雷雨，同時溫度也將明顯變得炎熱起來，如果沒有太大意外的話，這種夏季型的天氣型態應該可以維持到8月中旬左右。

西南風強降雨的天氣型態，吳聖宇表示，預估還要影響台灣3至4天左右，明後天又將是一波降雨的高峰期，要持續注意，尤其已經多天雨勢都很大的中南部地區還是要特別提高警覺，其他地方也不能掉以輕心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。