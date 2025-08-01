老犬逝憂愛馬情緒低落...男領養「接班犬」 1狗1馬成最好朋友

一位來自新竹的陳先生家中原本飼養1馬1狗，但日前家中老犬去世，棕馬「旋風」情緒低落，恰巧在網路上看到板橋動物之家認養影片，決定認養黑白乳牛花紋混種犬「蕾蕾」，沒想到雙方「一見如故」，如今旋風一掃陰霾，與蕾蕾相處融洽。

為提高成年犬貓曝光率，新北市動保處除在FB有認養影片說明，更有公私立認養小站送養，配合假日認養會以及志工團隊努力幫找家。

動保處表示，日前一位來自新竹的陳先生透過線上影片，認識了板橋動物之家的黑白乳牛花紋混種犬「蕾蕾」，被牠溫和親人的個性所打動。

蕾蕾雖然外型吸睛，個性卻相對安靜內斂，過去多次參與認養會皆未遇到合適家庭，直到透過影片與志工撰寫的故事介紹，終於引起關注，順利找到屬於自己的家。

陳先生表示，家中原有一隻老犬在年初過世，留下另一隻名為「旋風」的棕馬情緒低落，原擔心新加入的狗狗難以適應，但看見蕾蕾的影片後，覺得牠個性與原先愛犬相似，便主動聯繫志工隊，並至板橋動物之家實際與蕾蕾互動。當蕾蕾來到新家時，第一眼只見到馬蹄，抬頭才發現新家人竟是棕馬旋風，兩者一見如故，相處融洽，成為彼此的新家人。