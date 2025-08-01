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台大上百人營隊疑食物中毒18人就醫 衛生局今稽查店家命停止供餐
台灣大學昨日上百人的營隊活動傳出疑似食物中毒，18人吃了飯捲後出現噁心、嘔吐等不適就醫。北市衛生局深夜採集食餘檢體，今上午也至店家稽查，另因就醫人數達6人以上，已命業者暫停作業。
衛生局表示，7月31日晚間陸續接獲醫院通報，台大營隊發生疑似食品中毒案件。經調查，該校營隊約160位學生於昨日17時至18時食用由北市某業者供應的飯捲，共18位學生出現噁心、嘔吐等身體不適症狀，就醫後均已全數返家休息。
衛生局指出，該案累計就醫人數達6人（含）以上，衛生局依食品安全衛生管理法第41條立即命供餐業者暫停作業、停止供應餐點。
衛生局說，7月31日深夜立即至營隊現場採集食餘檢體2件送驗，今天上午也派員前往涉嫌餐食製造場所，依食品良好衛生規範準則全面查核，包含環境衛生、製程品質、人員衛生、硬體設施及倉儲運輸管理等，同步依現場情形採集食品、食材、從業人員手部與環境檢體送驗。
衛生局提醒，近期天氣炎熱，細菌易滋生繁殖，食品業者及民眾應特別留意食品安全，防範食品中毒。製作餐食或享用美食時，應注意食材包裝完整、妥善保存於冷藏0至7℃、冷凍低於-18℃或熱藏超過60℃的溫度，並避免生熟食交叉汙染。
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