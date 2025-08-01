快訊

台灣20%是暫時性稅率 賴政府談判還留有一手？

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

台灣拒菸聯盟抗議加熱菸突襲闖關 盼新上任國健署長撤銷「錯誤決定」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
173個團體上午齊聚國健署前抗議衛福部突襲放行加熱菸，出賣「健康台灣」，呼籲新上任的國健署長沈靜芬應立即撤銷放行加味加熱菸的「錯誤決定」，為孩子健康把關。展現守護下一代健康的決心。恭賀長沈靜芬上任的花籃（圖），正巧在抗議衛福部突襲放行加熱菸的抗議活動中送來。記者蘇健忠／攝影
173個團體上午齊聚國健署前抗議衛福部突襲放行加熱菸，出賣「健康台灣」，呼籲新上任的國健署長沈靜芬應立即撤銷放行加味加熱菸的「錯誤決定」，為孩子健康把關。展現守護下一代健康的決心。恭賀長沈靜芬上任的花籃（圖），正巧在抗議衛福部突襲放行加熱菸的抗議活動中送來。記者蘇健忠／攝影

衛福部日前「有條件通過」14個品項加熱菸、4個組合元件申請案，引發家長團體、教師團體等不滿。台灣拒菸聯盟今天結合上百個團體在國民健康署前遞交陳情書，表達撤銷加味加熱菸上市等三大訴求，同時喊話今日上任的新署長沈靜芬，撤銷前署長的錯誤決策。

衛福部國健署今天上午9時舉行署長交接布達儀式，由衛福部長邱泰源主持監交儀式，前署長吳昭軍轉任部立台北醫院顧問醫師，新任署長由國立成功大學醫學院附設醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬接任。

但國健署7月29日公布「有條件通過」美國及日本菸商高達14個品項加熱菸、4個組合元件申請案，趕在新署長上任等一天，全國家長團體及教師團體等173個團體組成的拒菸聯盟，表達強烈譴責與嚴正抗議。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，政府圖利跨國菸商，違反道德底線，用下一代的健康作為交換條件。全國家長會長聯盟理事長黃正銘也批評，以前相信政府會嚴管，沒想到是有條件通過，現在加熱菸、電子煙還沒在台上市，校園就氾濫出現，接下來只會愈來愈嚴重，以後學校要怎麼管？「拜託國健署長，也是媽媽署長，救救下一代青少年。

家長團體聯盟常務理事魏書珮喊話新署長，「你是小兒科醫師」，你知道紙菸帶給過敏兒的傷害有多大，加上電子煙、加熱菸等，若是開放彷彿是洪水猛獸一樣，讓孩子在充滿化學物質、尼古丁的環境下長大，對下一代影響慘重，呼籲全國家長一起關注。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，根據研究，加熱菸使用者約九成會淪為雙重使用者，甚至是多重尼古丁產品使用者，尼古丁攝取量不減反增27%，對成癮與健康有更嚴重的影響。國健署公布的「有條件通過」加熱菸，無異於請鬼拿藥單。

「台灣拒菸聯盟」呼籲政府務必堅守三大底線：

（1）要求立即依法公告「除菸草原味外，禁止所有加味菸品」。

（2）撤銷「加味加熱菸」上市。

（3）禁止IQ*S系列加熱菸在台公然違法上市。IQOS=I Quit Ordinary Smoking

國健署副署長賈淑麗接下聯盟陳情書，並表示，「謝謝你們把民眾的聲音讓政府了解」。她強調，守護全國人民的健康是國健署終身志業，菸品健康風險評估等一切依法辦法，完成審查就醫程序公告；菸害防制法原本就明確規範，不允許任何形式的行銷廣告，因此原本加熱菸不可以宣稱通過健康風險評估，或是跟紙菸的比較差異等。

至於是否會撤銷「加味加熱菸」？賈淑麗指出，政府是公部門是法制單位，國健署一切依法行政，並非依人行政，國健署過往已有預告搜集外界意見，並與國際開會了解狀況，並且按照實證辦理，並非一意孤行。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

173個團體國健署前抗議衛福部突襲放行加熱菸，出賣「健康台灣」，呼籲新上任的兒科國健署署長沈靜芬應立即撤銷放行加味加熱菸的「錯誤決定」，為孩子健康把關！展現守護下一代健康的決心。記者蘇健忠／攝影
173個團體國健署前抗議衛福部突襲放行加熱菸，出賣「健康台灣」，呼籲新上任的兒科國健署署長沈靜芬應立即撤銷放行加味加熱菸的「錯誤決定」，為孩子健康把關！展現守護下一代健康的決心。記者蘇健忠／攝影
173個團體上午齊聚國健署前抗議衛福部突襲放行加熱菸，出賣「健康台灣」。記者蘇健忠／攝影
173個團體上午齊聚國健署前抗議衛福部突襲放行加熱菸，出賣「健康台灣」。記者蘇健忠／攝影
173個團體上午齊聚國健署前抗議衛福部突襲放行加熱菸，出賣「健康台灣」，呼籲新上任的兒科國健署署長沈靜芬應立即撤銷放行加味加熱菸的「錯誤決定」，為孩子健康把關！與一旁蔡依林「我拒菸、我驕傲（圖）」的人形立牌相呼應。記者蘇健忠／攝影
173個團體上午齊聚國健署前抗議衛福部突襲放行加熱菸，出賣「健康台灣」，呼籲新上任的兒科國健署署長沈靜芬應立即撤銷放行加味加熱菸的「錯誤決定」，為孩子健康把關！與一旁蔡依林「我拒菸、我驕傲（圖）」的人形立牌相呼應。記者蘇健忠／攝影

加熱菸 國健署 使用者

延伸閱讀

影／拒菸團體國健署抗議 籲新任署長撤銷加味加熱菸

影／加熱菸有條件通過 國健署菸害防制組長：落實販售點管制與監控

開放加熱菸使用 戒菸醫批：有條件通過恐是「空頭支票」 無逐一罰則

加熱菸有條件通過 民團：突襲闖關出賣健康台灣

相關新聞

白鹿颱風將生成對台影響曝 明起西南風再增強至下周一 中南部防致災雨

過去一段時間受到西南氣流影響，中南部地區已經有相當可觀的降雨量。中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天西南風雖...

大雷雨狂炸6縣市 台南後堀溪「山區暴雨」國家級警報響

中央氣象署發布高雄市、屏東縣、雲林縣、台南市、台東縣、嘉義縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊...

西南風影響+午後對流加持 豪雨特報雨區擴大18縣市

西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉...

西南風再增強跟準「白鹿」颱風有關 專家：明後天是一波降雨高峰期

西南風影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨晚到今天上午，台灣附近整體的西南風強度有...

台大上百人營隊疑食物中毒18人就醫 衛生局今稽查店家命停止供餐

台灣大學昨日上百人的營隊活動傳出疑似食物中毒，18人吃了飯捲後出現噁心、嘔吐等不適就醫。北市衛生局深夜採集食餘檢體，今上...

台東68聯外道路路基淘空 達仁鄉土坂村今中午12時起停班課

台東縣政府通報因連日大雨造成達仁鄉土坂村聯外道路東68線，路基掏空僅能通行機車，為顧及民眾往來安全，台東縣政府宣布，達仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。