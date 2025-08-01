台灣拒菸聯盟抗議加熱菸突襲闖關 盼新上任國健署長撤銷「錯誤決定」

衛福部日前「有條件通過」14個品項加熱菸、4個組合元件申請案，引發家長團體、教師團體等不滿。台灣拒菸聯盟今天結合上百個團體在國民健康署前遞交陳情書，表達撤銷加味加熱菸上市等三大訴求，同時喊話今日上任的新署長沈靜芬，撤銷前署長的錯誤決策。

衛福部國健署今天上午9時舉行署長交接布達儀式，由衛福部長邱泰源主持監交儀式，前署長吳昭軍轉任部立台北醫院顧問醫師，新任署長由國立成功大學醫學院附設醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬接任。

但國健署7月29日公布「有條件通過」美國及日本菸商高達14個品項加熱菸、4個組合元件申請案，趕在新署長上任等一天，全國家長團體及教師團體等173個團體組成的拒菸聯盟，表達強烈譴責與嚴正抗議。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，政府圖利跨國菸商，違反道德底線，用下一代的健康作為交換條件。全國家長會長聯盟理事長黃正銘也批評，以前相信政府會嚴管，沒想到是有條件通過，現在加熱菸、電子煙還沒在台上市，校園就氾濫出現，接下來只會愈來愈嚴重，以後學校要怎麼管？「拜託國健署長，也是媽媽署長，救救下一代青少年。

家長團體聯盟常務理事魏書珮喊話新署長，「你是小兒科醫師」，你知道紙菸帶給過敏兒的傷害有多大，加上電子煙、加熱菸等，若是開放彷彿是洪水猛獸一樣，讓孩子在充滿化學物質、尼古丁的環境下長大，對下一代影響慘重，呼籲全國家長一起關注。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，根據研究，加熱菸使用者約九成會淪為雙重使用者，甚至是多重尼古丁產品使用者，尼古丁攝取量不減反增27%，對成癮與健康有更嚴重的影響。國健署公布的「有條件通過」加熱菸，無異於請鬼拿藥單。

「台灣拒菸聯盟」呼籲政府務必堅守三大底線：

（1）要求立即依法公告「除菸草原味外，禁止所有加味菸品」。

（2）撤銷「加味加熱菸」上市。

（3）禁止IQ*S系列加熱菸在台公然違法上市。IQOS=I Quit Ordinary Smoking

國健署副署長賈淑麗接下聯盟陳情書，並表示，「謝謝你們把民眾的聲音讓政府了解」。她強調，守護全國人民的健康是國健署終身志業，菸品健康風險評估等一切依法辦法，完成審查就醫程序公告；菸害防制法原本就明確規範，不允許任何形式的行銷廣告，因此原本加熱菸不可以宣稱通過健康風險評估，或是跟紙菸的比較差異等。

至於是否會撤銷「加味加熱菸」？賈淑麗指出，政府是公部門是法制單位，國健署一切依法行政，並非依人行政，國健署過往已有預告搜集外界意見，並與國際開會了解狀況，並且按照實證辦理，並非一意孤行。